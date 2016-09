Cantan 20 mil con Cristian

TIJUANA, Baja California(GH)

“Todavía no me cirugiado”, dice Cristian Castro con ese toque de comicidad que ha heredado de su padre, el comediante Manuel “El Loco” Valdés.



Esto sale a colación por sus poco más de 25 años de trayectoria musical, pero más allá de eso, la nostalgia le invade cuando se habla de sus tíos, los actores Ramón y Germán Valdés “Tin Tán”.



“A Ramón lo traté poquito en los estudios de Televisa, con El Chavo, bueno me platica mucho mi papá de Ramón y Germán, y me hubiera encantado conocer esa sangre mía”, recalcó.



Con esa parte cómica en sus venas, Castro no descarta en algún momento regresar a los foros de televisión y realizar algún programa con tintes humorísticos.



“Seguramente, ustedes ven mucho de lo que tienen ellos que yo traigo, claro, ustedes dicen que yo soy medio comediante por mi papá, ojala y sí”, sostuvo.



El intérprete de “Azul” dice que mucho del cariño que le tienen a él, es producto del cobijo de ambas carreras que sus padres tienen.



“Siempre ha sido mucha suerte, porque mis papás han sido muy queridos y muy respetados, ustedes me tienen esa estima por ello”, dijo el primogénito de la actriz Verónica Castro.



Agregó que trata de conmover al público con sus canciones y forjar su propio camino.



Nuevo disco



Actualmente promueve el primer sencillo “Decirte adiós” de su disco “Dicen”, un álbum que califica de simpático y ecléctico.



“Es un disco muy dinámico, muy simpático, tiene mucho eclecticismo por así decirlo, como me distingue a mí, un poquito de pop, estoy rapeando”, explicó.



Castro considera que ya es tiempo de ir evolucionando, pero no por ello dejará las baladas, pues siempre carga con esa nostalgia que lo caracteriza.



La composición es otra parte que quiere experimentar más a fondo, donde siempre es y seguirá siendo su musa, su madre.



“Mi musa siempre será mi madre, mis hijas”, sostuvo el autor de “No podrás”.



Cristian Castro aseguró que las canciones que más le han marcado de manera personal son “Nunca voy a olvidarte” y “Mañana, mañana”, ésta última de Juan Gabriel.