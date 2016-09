Padres de familia vigilan a presunto maestro abusador

TIJUANA, Baja California(GH)

“Lo que estamos haciendo es exigir que se cumpla la justicia, porque esa persona le hizo mucho daño a nuestros hijos, y no queremos que por algún motivo salga libre”, dijo una madre de los niños que presuntamente fueron abusados por el profesor de ingles.



Con pancartas, gritando consignas en la entrada de los Juzgados de La Mesa, es como se manifestaron varios de los padres de familia, quienes aseguraron que son 21 niños los que fueron abusados por Luis Gerardo “N”.



Indicaron que su interés es que la justicia se cumpla y no vaya ocurrir una arbitriaridad que obligue a que las autoridades liberan al hombre que es acusado de abusar sexualmente de varios niños del kinder.



Manifestaron que estarán muy al pendiente del caso porque el daño que les ha hecho a sus hijos es irreversible y por eso quieren ver que se haga justicia el hombre pague por lo que hizo.



Luis Gerardo “N”, era profesor de inglés en el kínder 3 de Mayo, quien fue demandando oficialmente por 19 padres de familia en el mes de marzo, aunque los ataques presuntamente ocurrieron entre los últimos meses del 2015.



Las mismas autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que se tomaron la declaración de los alumnos afectado, algunos de 4 a 5 años de edad.



El detenido huyó a la ciudad de Puebla, sin embargo, fue localizado por agentes de la Policía Ministerial y desde el jueves ya se encuentra en la penitenciaría de La Mesa.



Debido a que la denuncia se realizó cuando no estaba vigente el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el caso será atendido por el sistema tradicional.