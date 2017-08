Realizarán jornada de acopio de residuos 18 y 19 de agosto

TIJUANA, Baja California(GH)

Con el propósito de evitar que la ciudadanía lance a las calles los objetos que ya no utilice en su hogar, la Fundación Que Transforma realizará la 7ma Jornada de Acopio de Residuos en las instalaciones del Museo del Trompo el 18 y 19 de agosto.



La actividad será de 9:00 a 16:00 horas, en la cual los interesados pueden llevar objetos que ya no le sirvan como revistas, cuadernos, cartón, plástico o aluminios, los cuales deben estar libres de grapas o restos de alimentos.



“Queremos además de disponer correctamente de los desechos generados en hogares u oficinas y difundir entre la comunidad una cultura urbana proactiva enfocada al medio ambiente”, comentaron directora de la fundación, Daniela Sepúlveda Ruiz.



Además de los desechos ya mencionados, también se recibirán computadoras de escritorio, laptops, impresoras, copiadoras, faxes, scanners, celulares, cargadores, teléfonos, cables, VCR y DVD.



Los objetos que no se recibirán durante esta jornada son pantallas, monitores ni televisiones.



El material que recolectado será llevado a la recicladora Alan Recycling, la cual se encargará de disponer de manera correcta los residuos.



“El recurso económico que se genere por el acopio se utilizará para continuar con la implementación de los programas a través de los cuales la fundación fomenta el cuidado del medio ambiente y una cultura urbana proactiva en escuelas públicas de Tijuana”, destacó Sepúlveda Ruiz, quien dijo que para esta ocasión se contará con el apoyo de la de la Secretaría de Protección al Medio Ambiente.



Cabe mencionar en la 6ta. Jornada de Acopio de Residuos, la Fundación Que Transforma logró, gracias a la participación de empresas y ciudadanos, juntar tres toneladas 503 gramos de residuos que recibieron una correcta disposición.