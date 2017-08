PGJE Rosarito descarta versiones sobre arma que mató a periodista

ROSARITO, Baja California(GH)

El arma utilizada en el asesinato del periodista Luciano Rivera, no está relacionada con tres homicidios como se ha divulgado erróneamente, aseguró la Subprocuradora de la PGJE en Rosarito Patricia Ortega.



Explicó que esa arma está relacionada a tres eventos ocurridos en Tijuana, pero no se trata de homicidios, sino de otros delitos.



Ortega Inzunza expuso que sobre este caso continúan las investigaciones y la fiscalía especializada ha solicitado copias certificadas de los hechos, pero hasta el momento no se ha atraído por esta instancia.



Agregó que hay adelantos en las investigaciones, que no pueden ser revelados por el momento, pues se cuenta con 4 meses para la integración e investigación complementaria.



La funcionaria puntualizó que no hay más detenidos por ahora, solo el que ya fue vinculado a proceso, aunque hay el argumento de que habrían participado cinco personas, quienes habrían acordado privar de la vida a Luciano Rivera.



La versión de que se suscitó una riña en el bar entre Rivera Delgado y sus atacantes dijo, no se establece, pues hay diferentes versiones y se utilizó la que se fortalecía es decir, que eran cinco personas que entraron, lo siguieron al baño, regresaron, vieron y después fue cuando se dio el lamentable suceso donde lo privaron de la vida.



Luciano Rivera fue asesinado el pasado 31 de julio, cuando se encontraba en el “Bar La Antigua”, localizado sobre el bulevar Benito Juárez, en Rosarito.