Quitarán unidades a transportistas que bloqueen SITT

TIJUANA, Baja California(GH)

Las unidades de las empresas transportistas Altisa y 24 de Febrero serán removidas en caso de un nuevo bloqueo en las instalaciones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana.



Esta situación fue advertida por parte del secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz a los representantes legales en la reunión que sostuvieron el jueves por la parte para arreglar la problemática existente.



Por un lapso de más de cuatro horas camiones de las empresas mencionadas bloquearon las entradas y salidas de la terminal de Insurgentes de la Ruta Troncal, afectando a 15 mil usuarios.



El funcionario señaló que este caso se da por el desconocimiento existente de las rutas alimentadoras otorgadas para el funcionamiento del SITT.



“Algunas de las rutas alimentadoras se traslapan o son alternas a las rutas ya preestablecidas con tiempo, entonces esto nos ha generado molestia con los transportistas y el rechazo del proyecto”, expresó.



A pesar de estos casos aseguró que el Sistema seguirá su rumbo y no será detenido al ser un proyecto del Gobierno federal en el que han sido invertidos mil 200 millones de pesos.



Explicó que el 15 de junio se dan las pruebas de un nuevo recorrido de las alimentadoras, y al sentirse desplazados ocurrió el caso, sin embargo aseguró que ambas empresas tienen la opción de unirse al SITT o trabajar en competencia.



Ahorita se está revisando la ruta para que la empresa afectada se una a la Ruta, pero lo que está retrasando las negociaciones es que no ha sido instalado el recaudo electrónico, entonces no queda clara la forma de cobro.



“Ayer fueron amonestados porque la ciudadanía no merece este tipo de incidentes, fueron amonestados para que no se vuelva a repetir y en caso contrario serán remolcados todas las unidades esa fue la advertencia, es una amonestación”, dijo.



A la empresa Altisa le han sido remolcadas por parte del Municipio más de 150 unidades y aproximadamente 300 multas en la presente administración por falta de licencia, por placas vencidas, no traer aseguranza, entre otras.