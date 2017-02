Declaran en alerta por riesgo hidrometeorológico a Rosarito

TIJUANA, Baja California(GH)

Las lluvias continuarán durante el transcurso de este sábado, derivadas de la Octava Tormenta Invernal y el sistema frontal No. 29, mismas que ocasionarán vientos fuertes con rachas superiores a 60 km/h y posibles tolvaneras en la región, así como tormentas fuertes que traerán entre los 50 a 75 milímetros de agua.



El Consejo Municipal de Protección Civil de Playas de Rosarito declara Estado de Alerta en la ciudad, debido a la intensidad de las precipitaciones y vientos que se han presentado desde la tarde de este día, cumpliéndose los pronósticos emitidos por el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).



A través de las Direcciones de Protección Civil, Bomberos, Obras Públicas y Seguridad Pública, el Gobierno Municipal exhorta a los rosaritenses a extremar precauciones y atender las siguientes medidas:



· Llamar al 911 en caso de suscitarse emergencia en su hogar o en su comunidad;

· No cruzar arroyos a pie o en vehículos, que presenten alto nivel de agua;

· Evitar circular o manejar por zonas inundadas o encharcamientos fuertes;

· Extremar precauciones al conducir (mantener luces intermitentes encendidas, utilizar el cinturón de seguridad, bajar la velocidad en zonas con encharcamientos, obedecer los señalamientos de tránsito);

· Mantenerse abrigado, especialmente a adultos mayores y menores de edad;

· Estar alerta ante objetos que puedan caer o ser lanzados por los fuertes vientos, así como el colapso de muros, paredes o taludes inestables;

· No salir de casa mientras se presentan lluvias fuertes, a menos de que sea muy necesario;

· Estar atento sobre los informes que emitan las autoridades de Protección Civil.



Asimismo, se anuncia que están habilitados los albergues temporales en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en la Zona Centro, y la Casa del Abuelo en la Delegación Primo Tapia, donde se brinda refugio en caso de situación de riesgo y atención médica por parte de la Dirección de Servicios Médicos Municipales.