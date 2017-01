SSPM pide revisar condiciones de los autos por próximas lluvias

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante la probabilidad del regreso del periodo de lluvias, y por varios días consecutivos en la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (SSPM) exhorta a los conductores a prepararse con medidas preventivas para evitar accidentes automovilísticos.



Antes de que inicien las precipitaciones, la SSPM recomienda revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos, principalmente el que las llantas estén en buen estado, verificar el sistema de frenos, que los limpiadores funcionen y que todas las luces del automóvil enciendan.



A nombre de la Alcaldía de Tijuana, la SSPM reitera el llamado a respetar los señalamientos de tránsito, usar el cinturón de seguridad, evitar utilizar el teléfono celular mientras se conduce, circular a velocidad moderada, no manejar en estado de ebriedad y respetar el Reglamento de Tránsito Municipal.



Estas medidas permitirán prevenir casos como los que fueron atendidos durante este fin de semana, donde se registraron diversos incidentes de tránsito durante los cuales perdió la vida una persona y hubo varios lesionados.



Uno de los hechos ocurrió en el bulevar Cuauhtémoc Sur, aproximadamente a las 7:00 horas del domingo, cuando el conductor de un auto Nissan March perdió el control al circular sin moderar la velocidad sobre el asfalto mojado, y al no conservar su carril de circulación impactó a dos vehículos, entre ellos un taxi de ruta Tijuana Rosarito; perdiendo la vida el conductor del Nissan y resultando lesionadas ocho personas.



Otro accidente se atendió el domingo cerca de las 12:00 horas en el Libramiento Sur a la altura de la colonia Manuel Paredes, donde una mujer estadounidense de 32 años salió lesionada al conducir sin limitar su velocidad en un vehículo Jeep negro modelo 2001, y al caer de una altura de 5 metros del puente Villa chocó contra una camioneta pick up Toyota azul modelo 1979.



Ante la recurrencia de estos percances, que atendieron elementos de la Policía Municipal y Bomberos durante este fin de semana, la SSPM reitera a la ciudadanía aplicar medidas preventivas y manejar con precaución, sobre todo ante las próximas precipitaciones, y que en caso de alguna emergencia pueden comunicarse al número 9-1-1 para recibir atención por las diversas autoridades y servicio médico.