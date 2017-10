Exigen mejorías en la Sánchez Taboada

TIJUANA, Baja California(GH)

Falta de luminarias, basura, terrenos baldíos y percepción de inseguridad es parte de lo que viven vecinos de la colonia Sánchez Taboada.



Catalogado como una zona donde ha sucedido hechos de alto impacto, como asesinatos, asaltos y distintas modalidades de robo vecinos aseguran preferir no salir después de las 22:00 horas de la noche debido a los antecedentes criminales antes mencionados.



Sin embargo, la necesidad de algunos principalmente por horario de trabajo y escuela los obliga a recorrer las oscuras calles de la famosa colonia.



Blanca Fernández, propietaria de una pequeña tienda de abarrotes ubicada en la calle Urano destacó que ha tenido que tomar medidas de seguridad como enrejar su negocio y cerrar temprano.



"Varias veces me llegaron a asaltar, aunque no era mucho 300 o 400 pesos de todos modos el susto de que te tengan con una pistola apuntando no es nada bonito. Preferible cerrar antes y evitar ese tipo de sustos".