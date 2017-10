Sicefipe advierte sobre la eventual desaparición del Tlcan

TIJUANA, Baja California(GH)

El Director de la firma Servicios Integrales de Comercio Exterior, Fiscal y Penal (SICEFIPE), doctor Hadar Moreno Valdez, advirtió sobre los riesgos de la eventual desaparición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



“El problema no es de México, ni de Canadá, sino de que los funcionarios estadunidenses creen que el TLC les perjudica, y no ven que en realidad son los empresarios estadunidenses los que se benefician tanto para fabricar, como para consumir productos hechos en México”, aseveró.



Resaltó que quienes debaten actualmente sobre la continuidad del TLC están conscientes sobre los objetivos del mismo, que resultan en liberar o disminuir barreras arancelarias y no arancelarias; pero el problema de la ideología proteccionista estadunidense es su visión errónea, cortoplacista y mediática.



Aseguró a los consumidores estadunidenses les conviene, pues los productos que se exportan de México les llegan más económicos que los que se producen en su propio país.



El experto mencionó que la razón es simple, pues en México la mano de obra es más barata y hasta las prestaciones sociales a los trabajadores son inferiores a las de los empleados en Estados Unidos. Todo eso repercute en precios más bajos de producción.