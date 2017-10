Aunque EU salga del TLC las condiciones para México no serian desfavorables

TIJUANA, Baja California(GH)

Aunque Estados Unidos salga del Tratado de Libre Comercio, las condiciones para México no serían del todo desfavorables, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Transformación (Canacintra) Tijuana.



“La OMC establece unas tarifas y estas tarifas de lo que nosotros exportamos hacia EU, andarían en un promedio de un 2.2 por ciento de arancel, y ellos de alrededor del 7% y en ese sentido, yo creo que si México no firmara, no sería el fin del mundo, tuviéramos un arancel del 2.5%, que incluso se vería perdido para EU con la fluctuación de divisas”, indicó Marcello Hinojosa.



En Baja California alrededor de 100 empresas, según datos del Gobierno del Estado, tendrían un impacto.