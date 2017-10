'El teacher del rock' ya está listo para abrir concierto de Alex Lora

TIJUANA, Baja California(GH)

Fiel al estilo urbano y recién bajado del camión "Azul y Blanco", Roberto Nuñez mejor conocido como el "Teacher del Rock" dijo estar listo con su repertorio musical para abrir el concierto de la banda liderada por Alex Lora, El TRI.



Dicho evento se llevará a cabo el viernes 20 de octubre a las 20:00 horas en el Parque Morelos.



Con armónica y Guitarra, Nuñez tiene como reto prender a los asistentes con sus temas que relatan las urbanidades de la ciudad, tal como su éxito principal que habla sobre la historia de María Luisa Castro o "La Maguana", una mujer de origen cubano que se encuentran en situación de calle.



"Soy fan de la música de Alex Lora, es la primera vez que me toca abrirle concierto a una leyenda del rock, es todo un honor y estoy agradecido con el Instituto de Cultura de Baja California por la invitación que me hacen y allí estaremos en el escenario", expresó Núñez.



El auto nombrado "Músico de las Calles" añadió que no dejará de retratar la historia de la ciudad a través de sus temas, del mismo modo señaló que estos mismos y los ya compuestos seguirán sonando en las rutas de camiones, en donde lleva 16 años tocando.