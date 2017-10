Continúan asentándose familias en el Cerro Colorado

TIJUANA, Baja California(GH)

A pesar que el Cerro Colorado fue declarado como una reserva ecológica, familias siguen llegando para asentarse en las faldas del lugar.



El delegado de Cerro Colorado, Marco Antonio Ríos García señaló que cuando son detectados personas que invaden el lugar son notificados que tienen alrededor de tres días para retirarse.



“En diciembre del 2016 se emitió una declaratoria, ya es intocable, inclusive se publicó en el Periódico Oficial del Estado, para evitar que las personas se sigan asentando en el cerro”, declaró.



Agregó que dicho documento es un instrumento jurídico con el cual pueden actuar conforme a las invasiones.



El Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (Implan) se encuentra trabajando en base a la zonificación del uso de suelo ya que saben que existen algunos “dueños” que quieren construir en la zona pero no se puede.



Mientras que la Dirección de Control Urbano es la encargada de llevar acabo inspecciones y sacar a la gente de canales y faldas del cerro, con el apoyo de Protección Civil para ayudar a la gente que está en riesgo sobre todo por el tema de las lluvias.



“Tú no puedes llegar a invadir un terreno que no es tuyo, muchas veces se nos asientan en canales por la necesidad pero sin embargo notificamos, damos un plazo de unos días para que busquen otro lugar donde puedan comprar un terreno legal”, puntualizó.