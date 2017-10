Presentan retraso 47 obras del Estado

TIJUANA, Baja California(GH)

Un total de 47 obras del Gobierno de Baja California presentan retrasos en las fechas de entrega o no podrán ser concluidas a tiempo debido al poco avance que presentan, detallan informes oficiales de las autoridades.



Algunas de ellas con más un año de demora, como es el caso del Nodo Express 20 de Noviembre, obra que debió haber sido concluida el 5 de septiembre de 2016 pero a la fecha sigue sin ser finalizada.



El nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal de Ensenada, el Centro de Justicia Penal de Ensenada y el Centro de Justicia Penal en Tecate tuvieron que haber sido terminados el 30 de abril del 2016, pero sus avances en el primer trimestre del año eran del 97%, 69% y 74%.



Mientras que el mega proyecto de la Plaza 11 de Julio, que incluye el multiforo, el edificio del IBC, andadores y áreas verdes, la fecha de conclusión programada era el 4 de julio de 2016, pero para marzo del presente año su avance era del 76%.



Los documentos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue), que dirige Manuel Guevara Morales, incluyen entre estas obras el caso de la rehabilitación de carpeta asfáltica del bulevar Justo Sierra en Mexicali, ya que dicho proyecto debió haber sido finalizado el pasado 28 de junio de 2017, pero para marzo del presente año el avance era de un tres por ciento.



Al igual que la construcción de dos puentes peatonales en el Corredor 2000 en Tijuana, con fecha de conclusión del 28 de junio de 2017, los cuales hasta el momento no están terminados en su totalidad.



El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), César Romeo Sauceda, dijo que no es normal el retraso en la entrega de tal número de obras y que los más afacetados son los ciudadanos.



“Existen obras que por su naturaleza o por el origen de sus recursos, en muchas ocasiones estos retrasos se dan, los recursos no llegan a tiempo. Yo creo que es el principal factor que hace que las obras se retrasen”, explicó.



Sin embargo, agregó que el retraso es una de las condiciones menos esperadas en un trabajo y por ello les preocupa porque afecta a la sociedad, al gobierno y a las empresas constructoras.



“Una de las propuestas es que en obras importantes que tienen que ver con la movilidad de la ciudad, el gobierno busque alternativas para que se concluyan, inclusive hemos propuesto que el gobierno acceda a créditos puente que le permitan terminar una obra”, dijo.



El retraso, indicó, también se puede dar por cambios de proyectos o a instalaciones que no se habían considerado durante el proyecto original.



El líder empresarial pidió que un futuro se procure que las obras se programen y se terminen a tiempo con un presupuesto y un proyecto correcto para que no haya ninguna circunstancia ajena impida que el trabajo se concluya.



“Es normal”, Sidue

El delegado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), Gabriel Arvizu Loyola, consideró normal que haya atrasos en las obras debido a que pueden surgir imprevistos que son un factor para suspender la obra por un momento.



También puede ser el caso, añadió, que el proyecto no esté bien al momento de empezarlo a construir, por lo que debe de haber alguna modificación.



Además está la llegada no a tiempo de los recursos federales, añadió, y se tiene que avisar a la empresa para que suspenda los trabajos para que cuando venga el ente fiscalizador no haya problema.



Aseguró que hasta el momento la Sidue no ha tenido ninguna sanción al respecto de los retrasos, ya que cualquier tema está debidamente justificado.



Respecto a los puente del corredor 2000, dijo que empezaron bien el proyecto, pero una empresa abarrotera se inconformó por un derecho de vía, por lo que no pueden entregarla.



Mientras que en la Plaza 11 de Julio, indicó el funcionario, trabajaban normalmente, pero ante la demanda interpuesta tuvieron que detener la obra.



Las obras DEL 2015

• Complemento para la construcción de polideportivo en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana.

Plazo: 23 de diciembre de 2015

Avance marzo de 2017: 92%

• Reconstrucción de base hidráulica, carpeta asfáltica, riego de sello y pintura de la vialidad de acceso del poblado a aeropuerto, Isla de Cedros, Ensenada.

Plazo: 31 de diciembre de 2015

Avance marzo de 2017: 88%



Las obras del 2016

• Adecuación y Equipamiento de Museo de Sitio Parque Submarino Rosarito, Playas de Rosarito.

Plazo: 15 de agosto de 2016

Avance marzo de 2017: 45%

• C3 Mexicali, ampliación de modulo operativo consistente en dos niveles; trabajos de ampliación en área de comedor, almacén, sanitarios y aseo del edificio del CECC.

Plazo: 28 de diciembre de 2016

Avance marzo de 2017: 72%

• Construcción del nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal de Ensenada

Plazo: 30 de abril de 2016

Avance marzo de 2017: 97%

• Construcción del nuevo Centro de Justicia Penal de Ensenada

Plazo: 30 de abril de 2016

Avance marzo de 2017: 69.88%

Construcción de nuevo Centro de Justicia Penal en Tecate

Plazo: 30 de abril de 2016

Avance marzo de 2017: 74.91%

• Conclusión del Multiforo, edificio ICBC y andadores, áreas verdes, Plaza 11 de Julio

Plazo: 4 de julio de 2016

Avance marzo de 2017: 76%

• Nodo vial 20 de Noviembre y prolongación paseo de los Héroes, Tijuana.

Plazo: 5 de septiembre de 2016

Avance marzo de 2017: 95%

• Primera etapa para la construcción del gimnasio para las disciplinas del combate en Tijuana (Mariano Matamoros)

Plazo: 9 de mayo de 2016

Avance marzo de 2017: 68%

• Terminación de pavimentación de acceso a puerto Popotal, Playas de Rosarito.

Plazo: 8 de septiembre de 2016

Avance marzo de 2017: 30%

• Construcción de la primera etapa del Centro de Activación Comunitaria en Tijuana.

Plazo: 14 de enero de 2016

Avance marzo de 2017: 20%

• Contracción de liga bulevar Sharp-Centro de Convenciones de Playas de Rosarito.

Plazo: 23 de agosto de 2016

Avance marzo de 2017: 99%

• PGJE (Oriente), construcción de edificio con unidades de investigación, archivo, sala de juntas y servicios generales.

Plazo: 10 de mayo de 2016

Avance marzo de 2017: 99%

• Construcción de estancia infantil en Tijuana.

Plazo: 1 de enero de 2016

Avance marzo de 2017: 94%

• Remodelación de cancha de usos múltiples en el Centro de Alto Rendimiento Tijuana.

Plazo: 27 de febrero de 2016

Avance marzo de 2017: 90%

• Contracción de Centro de Aclimatación para larva de camarón en Valle de Mexicali (54630 PRON CREDITO).

Plazo: 19 de abril de 2016

Avance marzo de 2017: 37%

• Mejoramiento de imagen urbana de la Zona Centro de Tijuana (Corredor internacional)

Plazo: 17 de octubre de 2016

Avance marzo de 2017: 74%

• Instalación de señalamiento turístico, preventivo, informativo y restrictivo en las principales rutas y circuitos de Baja California.

Plazo: 15 de agosto de 2016

Avance marzo de 2017: 40%

• Ampliación del Centro Estatal de Denuncia Anónima en Mexicali (Conclusión)

Plazo: 26 de octubre de 2016

Avance marzo de 2017: 88%

• Adecuación de salas de audiencia de planta baja del edificio de Juzgados Penales en Tijuana (primera etapa).

Plazo: 26 de septiembre de 2016

Avance marzo de 2017: 99%

• Construcción de ciclovía y vitapista en el centro de activación comunitario en San Quintín.

Plazo: 30 de diciembre de 2016

Avance marzo de 2017: 70%

• PEP Tijuana, mejoramiento consistente en impermeabilización, pintura general interior y cubículo de servicios médicos.

Plazo: 31 de diciembre de 2016

Avance marzo de 2017: 89%



Las obras del 2017

• Construcción de la Uneme de Cirugía Ambulatoria, Mexicali

Plazo: 20 de marzo de 2017

Avance marzo de 2017: 24.83%

• Construcción de Centro de Capacitación, Investigación e Innovación Agropecuaria y Alimentaría (CCIIAA), Mexicali

Plazo: 2 de junio de 2017

Avance marzo de 2017: 54%

• Construcción de dos puentes peatonales en el Corredor 2000, Tijuana

Plazo: 28 de junio de 2017

Avance marzo de 2017: 26%

• Construcción de la "Auka", escuela de música del Instituto de Cultura de Baja California, Mexicali.

Plazo: 7 de julio de 2017

Avance marzo de 2017: 59%

• Rehabilitación de la Vía Férrea Tijuana - Tecate, en Tijuana.

Plazo: 15 de septiembre 2017

Avance marzo de 2017: 50%

• Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero en delegación Maneadero, Ensenada.

Plazo: 24 de marzo de 2017

Avance marzo de 2017: 75%

• Segunda etapa del Centro de Aclimatación e Innovación, Valle de Mexicali.

Plazo: 21 de abril de 2017

Avance marzo de 2017: 46%

• Mejoramiento del Nodo El Refugio Insurgentes, Tijuana.

Plazo: 15 de marzo de 2017

Avance marzo de 2017: - 97%

• Rehabilitación de carpeta asfáltica del bulevar Justo Sierra, Mexicali

Plazo: 28 de junio de 2017

Avance marzo de 2017: 3%

• Rehabilitación de vialidad Río Alamar (Barreras de protección, alumbrado público y señalamiento) Tijuana.

Plazo: 29 de mayo de 2017

Avance marzo de 2017: 29%

• Construcción de muelles para pesca deportiva en puerto de Ensenada

Plazo: 25 de marzo de 2017

Avance marzo de 2017: 85 %

• Mejoramiento de la imagen urbana y equipamiento turístico de los valles vitivinícolas de Baja California.

Plazo: 8 de mayo de 2017

Avance marzo de 2017: 28%

• Adecuación y ampliación del museo de la Vid y el Vino de Baja California (instalaciones y terrazas)

Plazo: 8 de abril de 2017

Avance marzo de 2017: 28%

• Trabajos de ampliación de instalaciones en el edificio del Centro de Justicia para la Mujer.

Plazo: 31 de marzo de 2017

Avance marzo de 2017: 0%

• Construcción de edificio del Ciac Oriente (segunda parte), Mexicali.

Plazo: 29 de marzo de 2017

Avance marzo de 2017: 82%

• Rehabilitación de caminos de acceso a zonas pesqueras Isla Guadalupe, Ensenada.

Plazo: 31 de enero de 2017

Avance marzo de 2017: 38%

• Construcción del Hospital de Especialidades en Mexicali.

Plazo: 30 de octubre de 2017

Avance marzo de 2017: 20%

• Construcción de la Uneme de cirugía ambulatoria en Mexicali.

Plazo: 20 de marzo de 2017

Avance marzo de 2017: 40%

• Reconstrucción y modernización de puente peatonal y vehicular en Río Tecate.

Plazo: 26 de septiembre de 2017

Avance marzo de 2017: 39%

• Construcción de puente vehicular El Descanso.

Plazo: 28 de julio de 2017

Avance marzo de 2017: 9%

• Segunda etapa de Centro de Aclimatación e Innovación en Valle de Mexicali.

Plazo: 21 de abril de 2017

Avance marzo de 2017: 99%

• Construcción del segundo cuerpo vial en el bulevar Encinos.

Plazo: 28 de junio de 2017

Avance marzo de 2017: 18%

• Proyecto ejecutivo de edificaciones en aeródromo de servicios generales en Ojos Negros, Ensenada.

Plazo: 3 de abril de 2017

Avance marzo de 2017: 80%

• Proyecto ejecutivo de pista y plataforma de servicios generales en Ojos Negros, Ensenada.

Plazo: 3 de abril de 2017

Avance marzo de 2017: 80%