Juntas, pero no revueltas

TIJUANA, Baja California(GH)

Ni juntas, ni revueltas, pero sí agradecidas cada una con el público de la otra, así fue la participación de Edith Márquez y de María José, la madrugada del jueves en el Palenque de la Feria Tijuana.



Ambas, quienes ya han compartido escenario en la frontera, agradecieron a la audiencia haberlas acompañado a mitad de semana, y tener el respeto de sus respectivos fanáticos.



La primera en salir al redondel fue Márquez, quien dijo estar emocionada por ver la respuesta nuevamente de la frontera, tras apenas presentarse hace dos meses.



“Es una emoción grande que esta noche me acompañen nuevamente, gracias Tijuana por el apoyo”, sostuvo para dar inicio a su recorrido de grandes éxitos.



“Acostúmbrame al cielo”, “Por hablarle de ti”, “Déjalo así”, “Ese beso”, “Mi error, mi fantasía” en género pop, para darle paso al respaldo del Mariachi México.



Con su potente voz interpretó “Nubes negras”, “Llamarada”, “Quieres ser mi amante” y la sorpresa de la noche fue compartir escenario con su hijo Sebastián el tema “Te quise olvidar” de Juan Gabriel.



Recordó al “Divo de Juárez” con un popurrí que incluyó “La muerte del palomo”, “Ya lo sé que tú te vas”, “He venido a pedirte perdón”, “Noa, Noa”, “Abrázame muy fuerte” y “Amor eterno”.



Se pone la falda



Delgada y con toda la energía que la caracteriza, María José salió al redondel en punto de las 2:00 horas del jueves, agradeciendo la espera.



“Buenas noches Tijuana, mejor dicho, buenas madrugadas, cómo están, un gusto estar con ustedes, gracias a los fans de Edith que esta noche comparten conmigo”, sostuvo.



Acompañada de sus bailarines y músicos, la ex Kabah dio inicio con “Adelante corazón”, “Las que se ponen bien la falda”, “Habla amor” y “Eres”, dueto que hiciera con José María Napoleón.



No faltaron las de Kabah, un tema de Leonel García “TBC”, “El amor manda”, “Un nuevo amor” y “Soy una señora”.



Estuvo acompañada de pirotecnia en la producción y recibió al igual que Márquez, muchos detalles por parte del público.