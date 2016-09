Atentos a la tecnología

TIJUANA, Baja California(GH)

La tecnología no es lo importante, sino la necesidad que se atiende, coicidieron los ponentes de “Una Frontera Digital”, foro de #FronteraJoven realizado ayer en Cetys Universidad, campus Tijuana.



Los expertos en desarrollo de tecnologías Estanislao Vizcarra, gerente de nuevos productos de Morzan; Guillermo Mejía, coordinador de Mind Hub; y José Luis Valenzuela, presidente de Ruty, compartieron con estudiantes y lectores sus conocimientos y resolvieron algunas dudas.



Además de atender una necesidad, señalaron que el diseño y la experiencia del usuario al utilizar la herramienta tecnológica también son factores que se deben tomar en cuenta al momento de desarrollarla.



“Buscamos áreas de oportunidad y necesidades que nosotros podamos cubrir con tecnología, con servicio, con atención al cliente”, manifestó Estanislao Vizcarra, gerente de nuevos productos de Morzan En el departamento de Nuevos Productos, dijo, realizan diseño gráfico, diseño digital, y diseño de dispositivos, y además asesoran a clientes.



Aseguró que el usuario es el centro del desarrollo, y el trabajo poco a poco se ha ido enfocando a satisfacer sus necesidades.



“Hay una transformación, y entre más tenemos acceso a la tecnología y estamos en este contexto en el que traemos un teléfono y datos móviles, todas las redes se están adaptando a ese contexto, al consumo del usuario”, añadió.



Desde el 2007 el panorama cambió mucho, ya no es simplemente hacer un sistema, ahora es trabajar en algo enfocado en el contexto en el que se va a utilizar, sea un teléfono, una computadora, o una tableta electrónica.



Mind Hub es una incubadora de alto impacto que busca emprendedores que quieran iniciar un “Startup”, empresa con un componente de tecnología e innovación, refirió su coordinador, Guillermo Mejía.



“Le estamos apostando, más que al desarrollo y la tecnología, le estamos apostando a que necesitamos productos nuevos, nosotros tenemos que empezar a tropicalizar el mercado”, indicó.



Para el año 2020, dijo, se estima que el 55% de los empleos serán reemplazados o cambiados por la tecnología.



“Estamos buscando tecnologías que cambien la forma de como se hacen las cosas, por ejemplo, el cambio más típico es hablar de UBER, antes se hablaba de taxis, de transporte público y de repente llega UBER y cambia la di-

námica”, agregó.



El presidente de Ruty, José Luis Valenzuela, señaló que es importante tener aliados, tanto del sector público como privado y la academia, para el desarrollo de tecnologías.



“Un área de oportunidad que tenemos nosotros como mexicanos es poder-

nos vincular en nuestra zona con más gente, a veces queremos proteger los proyectos o lo que estamos pensando, pero a veces abrirlos es una buena forma de fortalecer nuestro proyecto”, sostuvo.



La planeación y organización, especificó, también son claves importantes para impulsar cualquier proyecto.



“Mis primeros años fueron en áreas operativas y después me asigné en áreas de desarrollo y tecnologías, o transferencia de otras tecnologías



a México, y empezó la inquietud de hacer algo”, comentó.



#Frontera Joven es una campaña que Grupo Healy inició en 2016 como un espacio de comunicación entre los estudiantes y líderes de su comunidad.



En las próximas semanas “FronteraJoven continuará visitando las universidades de la ciudad abordando temas como periodismo digital y nuevas plataformas, y los bloggers.



El foro fue transmitido en vivo por el portal de esta Casa Editorial y por Redes Sociales, y con el apoyo de Nissan Kicks se regalaron dos pares de boletos para el concierto de Alejandro Sanz y Sin Bandera.