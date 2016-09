Triplica comidas el desayunador del Padre Chava

TIJUANA, Baja California(GH)

En tan solo cuatro meses el Desayunador del Padre Chava se ha visto forzado a triplicar el albergue de migrantes extranjeros, muchos de los cuales duermen en el suelo, informó la administradora del recinto, Margarita Adonaegui.



De acuerdo a la activista salesiana, el espacio ubicado junto a la avenida Internacional está acondicionado para que pernocten 88 personas, desde el 26 de mayo a la fecha el lugar se ha visto rebasado y actualmente da servicio a unas 250 personas.



El repunte, abundó se debe a que la autoridad norteamericana cambió la dinámica de recepción de los solicitantes de asilo.



Al principio, dijo, los albergues hacían listas conforme iban llegando, y de cada institución se recibían 25 personas para un total de 100 solicitudes diarias.



Luego a través de autoridades municipales se entregaban “fichas numeradas” con fechas por adelantado pero a finales del mes pasado se suspendió dicho procedimiento, lo que se agravó con el cierre de la línea por dos días.



El lunes pasado se atendió a unas mil personas que estaban rezagadas en la solicitud, expuso y algunas de ellas ya no cuentan con dinero para pagar hotel, por lo que se quedan en la banqueta frente a la institución.



A fin de no dejarlas en la calle, abundó, aunque no se les pueda proporcionar una cama se les deja ingresar por la noche y duermen en el suelo de los dormitorios, la cocina oficinas y una techumbre ubicada en el patio.



Adonaegui subrayó que pese a la gran demanda de espacios de los extranjeros, el desayunador sigue atendiendo a deportados y migrantes nacionales o centroamericanos.



Con problemas de salud



Hasta el momento dos migrantes haitianas embarazadas han presentado complicaciones de salud durante su estancia en el desayunador, explicó la activista salesiana.



Aunque la institución solo atiende varones, abundó, la situación orilló a que se abriera un espacio para niños y mujeres de las cuales unas 20 estaban embarazadas.



De acuerdo a información del Hospital General la primera mujer haitiana tenía 36 meses de embarazo y su producto ya presentaba muerte fetal.