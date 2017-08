Asociación LGBTI impartirá talleres para padres

TIJUANA, Baja California(GH)

A través de un curso para padres, la asociación Comunidad Cultural de Tijuana A. C. ofrecerá 4 talleres gratuitos enfocados en cómo comprender a un hijo LGBTI y a resolver todas las dudas que surgen.



Las sesiones serán impartidas por alumnas de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa campus Tijuana, quienes se han involucrado con la organización en algunas pláticas.



“Es parte del trabajo de las chicas conocer de lo que hablan, sobre todo porque a los papás muchas veces no comprenden que sus hijos necesitan de su apoyo en todo momento”, indicó Andrés Cruz, director de la asociación.



Una de las dudas que más tienen los padres de familia es si ellos son culpables de tener hijos homosexuales o si es un problema en la crianza de los pequeños, sobre todo cuando son adolescentes.



“Lo primero que piensan es que se equivocaron y hasta sienten culpa, por lo que es importante aclararles cualquier tabú que puedan tener y que entiendan que es algo distinto pero no es malo”, señaló el representante.



En muchos de los casos también se dificulta abordar el tema con los papás, pues en ocasiones las creencias no les permiten comprender que lo único que los hijos necesitan es amor de sus seres queridos.



“Es importante que los mayores siempre sepan que los hijos deben sentirse queridos, que los valoren por ser buenas personas, gente responsable y trabajadora, y que no se les señale por sus preferencias”, agregó el responsable.



El taller será dividido en 4 módulos, donde se abordarán temas como introducción y conceptos básicos, aceptación, derechos, así como actividades y aportaciones como trabajador social.



Cualquier interesado puede inscribirse por mensaje en la página de Facebook “Cocut Lgbti AC” o por WhatsApp al número 664-330-3405.



Los horarios serán de 11:00 AM a la 1:00 PM los sábados 19 y 26 de agosto, y el 2 y 9 de septiembre en las oficinas de la asociación, en andador Puente México #8202, Zona Centro.