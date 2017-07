Será revisada la concesión de alumbrado en Congreso

TIJUANA, Baja California(GH)

Diputados locales criticaron la manera en como fue aprobada la iniciativa de concesionar el servicio de alumbrado público en la ciudad, principalmente por la falta de transparencia, y advirtieron que fiscalizarán todas las decisiones que se tomen sobre el tema.



El coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Arregui Ibarra, señaló que la decisión se tomó sin explicar por qué se escogió esa ruta.



“Que le digan a las ciudadanos por qué es mejor un arrendamiento que una compra”, indicó.



También, expuso, faltó más transparencia en el tema, ya que el proyecto de concesión del alumbrado público debería ser analizado por otros sectores.



“El hecho de hacerlo en lo oscurito, sin transparencia, sin apertura y sin pasar por las instancias que un proyecto de éste tipo debe llevar, deja mucho que desear hoy más que nunca”, apuntó.



El legislador del PES, Luis Moreno Hernández, criticó la falta de transparencia y la forma en la que la administración de Juan Manuel Gastélum ha dejado el sello de la sospecha en todas sus decisiones de gobierno.



“Tenemos a un administrador de la ciudad que no da a conocer los detalles que implican compromisos millonarios y lo único que tenemos a cambio es la censura y múltiples contradicciones por parte de él y algunos de sus funcionarios, lo que abona a la sospecha de que existe algo muy oscuro en sus acciones”, señaló.



Estas decisiones y compromisos, añadió, son donde se define el destino de la ciudad, por lo que es del interés público en lo absoluto el que se informe y busque un consenso entre los tijuanenses acerca de este tipo de decisiones que puedan comprometer las finanzas a más de 15 años.



La fiscalización



En lo que coincidieron los diputados consultados es que respetan la autonomía municipal, pero indicaron que tienen la facultad de fiscalizar el destino de los recursos públicos.



El legislador de Morena, Catalino Zavala Márquez, dijo que en el Congreso revisarán la aprobación de concesionar el sistema de alumbrado en Tijuana por considerarse atentatorio contra los ciudadanos.



“Es entrampar la ciudad con temas que no han resuelto, es irresponsable, no se vale cargar al patrimonio los errores u omisiones de las administraciones, por eso la aprobación es incorrecta”, puntualizó



Agregó que el partido comenzó el procedimiento para la separación del regidor de Morena, Marco Antonio Romero Arizpe, por votar a favor de la concesión que consideran es privatización del servicio de luminarias.