Por buen camino, negociación entre el Gobierno y SNTE: Gobernador

TIJUANA, Baja California(GH)

“Baja California es un estado de educación. Más de la mitad de nuestro presupuesto se invierte en la educación”, expuso el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid en la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en donde participaron más de 120 rectores del país.



“Existe alrededor de un millón de estudiantes y más de 4 mil 500 escuelas. El 72% de los egresados de bachillerato ingresa a una institución de educación superior. Actualmente 127 mil estudiantes cursan una carrera universitaria en Baja California, lo que representa el 10% de la matrícula del País”, resaltó Vega de Lamadrid.



Respecto a las negociaciones que ha establecido con las Secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para resolver el pago atrasado de los maestros interinos y el pago de las pensiones y jubilaciones, el Gobernador del Estado dijo que:



“Hemos avanzado bastante. Yo tengo confianza en que pronto llegaremos a un entendimiento definitivo en el que se dé el ganar-ganar, que ganen los niños en la escuela, los padres de familia, los maestros y el gobierno también gane”.



Sin embargo, no dio fecha de solución.



Por su parte, el secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, comentó que la lucha entre el magisterio y el Estado es legítima, pero que se debe velar por la educación.



“El señor gobernador nos instruyó para resolver el pago de interinos de 2017. Al día de hoy hemos pagado el 90%, lo único que está pendiente es lo que falta por devengarse la quincena que vence el 30 de junio y las quincenas que pagamos por el receso vacacional”, dijo Mendoza González.



“El otro tema pendiente es la parte del rezago histórico. No hemos dejado de trabajar, hay mesas de trabajo en donde ya está el personal operativo identificando por qué no trabajó una persona”, agregó.



Por lo que consideró que con estos pagos no hay razón para que el SNTE realice nuevos paro de labores.



Finalmente, la secretaria general de la Sección 37 SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, ha mostrado disposición para establecer un diálogo entre el Gobierno del Estado y las autoridades educativas, pero de no llegar a un acuerdo dará a conocer las nuevas estrategias para que los pagos de los maestros interinos, pensiones y jubilaciones sea resuelto.