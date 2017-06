Temperatura superará los 30 grados centígrados el fin de semana

TIJUANA, Baja California(GH)

Las altas temperaturas continuarán registrándose en la cuidad para el fin de semana, pudiendo superar los 30 grados centígrados.



Ante el incremento del calor el director de Protección Civil Tijuana, José Rito Portugal, dijo que seguirán las indicaciones del Sistema Meteorológico Nacional.



Sin embargo, aseguró no presenta riesgo para la población.



"A lo que nos comentan no hay porqué preocuparse no van a estar tan altas por lo menos aquí en la región", expresó.



Recomendó realizar actividades muy temprano por la mañana o en la tarde cuando bajen los rayos del sol.