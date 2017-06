Pancho Barraza 'Más fuerte que nunca'

TIJUANA, Baja California(GH)

“Yo no soy el mejor artista de mi tiempo, pero sin embargo, soy el que estoy en el escenario”, recalcó el cantautor sinaloense Pancho Barraza, quien mañana sábado se presentará en la Monumental Plaza de Toros en Playas de Tijuana.



El llamado “Poeta del amor” sigue con el tesón, con las ganas, con el hambre, pero sobre todo sin frenar sus sueños y enamorado de lo que hace.



A 26 años de que se subiera por primera vez a un escenario, ocho de ellos en receso, reconoce que este regreso a la música tiene mucho que agradecerle al equipo de su colega Julión Álvarez.



“Les admiro bastante, como vinieron a hacer de lo nuestro, que era muy limitado el mercado de la música de banda, ellos armaron una mercadotecnia nueva.

“Y qué bueno, porque si eso no sucede, esta música muere fácilmente, la hubiéramos tenido en el recuerdo, gracias a Dios no sucedió, y ahora, los que estamos dentro de ese mercado debemos cuidarla”, puntualizó.



Hace un año Barraza, junto a Julio Preciado, José Ledezma “El Coyote’, formó parte de “Mis ídolos, hoy mis amigos”, disco homenaje de Julión Álvarez, con quienes hizo gira.



“Significó mucho, porque nosotros tenemos ya años trabajando, hay que tomar en cuenta que cuando tienes un receso dentro de la música, cuando te bajas del escenario, aunque seas quien seas, y regresas, cuesta trabajo volverse creíble”, consideró.



A esto se le suma, el que otros artistas nuevos busquen colocarse en los primeros sitios y su frescura, los haga mantenerse presentes en la mente de un público.



“Cuando inicias de la nada y sorprendes a la gente con una canción como Christian Nodal con el tema ‘Adiós amor’, qué bueno, bendita sea la música porque se ocupaba una canción como esa dentro del género, la gira con Julión significó para mí”, reconoció.



Nuevo disco



Actualmente Barraza promueve “Más fuerte que nunca”, un álbum de quince temas del que se han desprendido varios sencillos, entre ellos como “Yo estaba solo”.



“Las hice (canciones) en coautoría con Horacio Palencia, cosa que me llena de orgullo, somos muy amigos”, explicó,”y dentro de las quince canciones, vienen temas divertidos como ‘Dame tu purruru’, pero todo lo que vas a encontrar en el disco es amor y desamor”.



Quien fuera integrante de banda Los Recoditos dijo que la música romántica es muy potente y aunque en este momento no tiene temas nuevos en radio como “Mi enemigo el amor”, se atreve a hacer plazas como la de mañana en Tijuana.



“Para mí significa algo muy importante en mi carrera, lo que sucede en Tijuana se difunde para toda la República, para la música de banda Guadalajara y Tijuana son fuertes”, señaló.