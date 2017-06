Altisa bloquea central del SITT; afecta a 15 mil

TIJUANA, Baja California(GH)

Por más de cinco horas, choferes de la empresa Altisa bloquearon la terminal de Insurgentes del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), lo que afectó a 15 mil usuarios.



A las 10:00 horas de ayer los conductores instalaron cerca de 20 unidades en la salida y entrada del lugar por lo que los camiones de la Ruta Troncal no podían continuar con los viajes programados.



La protesta la realizaron porque aseguran que existe una invasión de rutas por parte del SITT.



Las personas que se encontraban ahí se molestaron por la situación, especialmente alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) unidad Valle de Palmas.



“Los señores amanecen de malas y mandan camiones de los anaranjados y blancos, eso lastima el proyecto porque tienen cerrado el organismo y detenida la Ruta Troncal, ellos tienen bloqueado una inversión de mil 200 millones de pesos”, declaró el secretario general del SITT, Arturo Aguirre González.



Manifestó que solicitarán a la autoridad municipal revisar la concesión de Altisa para que sean castigados con la cancelación ya que el reglamento estipula que los camiones deben ser únicamente usados para transportar a la población.



Por esa razón acudió al Palacio Municipal para reunirse con el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, con el fin de pedirle una solución al problema y buscar el diálogo para no afectar a los usuarios.



Detalló que el organismo SITT S.A. interpondrá las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público por las agresiones que sufrieron en días pasados, como daños a cristales de camiones verdes, además del bloqueo de las vías de comunicación y por las pérdidas económicas.



Altisa se defiende



Ante la Sindicatura Municipal, el representante de Altisa, Víctor Eduardo Sevilla Torres, presentó una queja y denuncia por invasión de rutas y competencia desleal y ruinosa por parte del contratista de Transporte SITT S. A.



Exigen al Gobierno local la detención de la Ruta Troncal al asegurar que no han cumplido con los lineamientos establecidos con el organismo municipal.



Esta es la segunda ocasión que Altisa realiza bloqueos, la primera vez ocurrió el pasado 21 de noviembre por alrededor de ocho horas, sin embargo no hubo afectación mayor porque era periodo de prueba.