Sin aprobar, aumento del transporte público

TIJUANA, Baja California(GH)

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana, continuarán sus manifestaciones para informar a la comunidad en general que aún no está autorizado el aumento del transporte público.



Por ello, pide a los usuarios no dejarse intimidar por los chóferes, pues las tarifas oficiales que ha mantenido el XXII Ayuntamiento son 5 pesos en el camión para estudiantes y personas con credencial, y 10 pesos para el resto de la población.



Daniel Alcaraz, vocero del movimiento pacífico de UABC, dijo que solicitaron desde semanas atrás una audiencia con los regidores y el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum.



“La preocupación es que las autoridades se están tomando su tiempo, como para que nosotros nos cansemos, pero les tengo noticias: los estudiantes nos vamos a manifestar con fuerza, porque se nos han unido la UABC Valle de Las Palmas, UTT e IPN”, destacó Daniel Alcaraz.



Y en caso de que se apruebe el aumento, “estaremos en el Palacio Municipal para exigir que se nos cumpla la promesa de campaña del transporte gratuito para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad”, advirtió el vocero.



Hasta el momento, los manifestantes ya interpusieron una queja ante Derechos Humanos, porque no han sido atendidos por todas las autoridades del XXII Ayuntamiento el tiempo y forma, quienes pospusieron la reunión para el mes de junio.