Persiste interés por obtener el asilo político

TIJUANA, Baja California(GH)

Migrantes haitianos y africanos que arribaron a esta ciudad persisten en buscar asilo político en Estados Unidos, informó Soraya Vázquez, integrante del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria

Los últimos grupos que obtuvieron su cita consular para este mes de mayo están próximos a presentarse para solicitar el asilo, añadió, como fue el caso de las once familias que ingresaron a sus hijos a las escuelas de la ciudad.



En algunos casos ante la difícil situación que persiste en los albergues emergentes, algunas familias prefirieron cruzar a Estados Unidos y permanecen en centros de detención mientras se les resuelve su situación migratoria, explicó.



Sin saturación

La activista agregó que actualmente no hay saturación de migrantes extranjeros en los albergues de la ciudad, aunque la necesidad de brindarles ayuda persiste.



La mayoría de los haitianos y africanos que han arribado a esta ciudad buscan la manera de laborar, por lo que descartó que se dediquen a cometer delitos para subsistir.



“Hay albergues que ya están completamente desocupados, porque los haitianos que no cruzaron a Estados Unidos buscaron un trabajo para rentar un espacio donde vivir, en donde todavía hay migrantes se puede notar que están laborando, porque en gran parte del día no los encuentras ahí”, expresó.



Indicó que en algunos albergues se les está dando un fecha límite para desocupar el lugar, mientras que otros les brindan la oportunidad de refugiarse hasta que encuentren un hogar propio o les permiten reubicarse si en el albergue anterior les dieron fecha de salida.



Actualmente se registran cerca de 20 albergues activos, donde se refugian menos de la mitad de los haitianos que aún permanecen en la ciudad, tras su arribo con la intención de cruzar a Estados Unidos para obtener asilo humanitario.