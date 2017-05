Empresarios dicen 'Ya basta' a la violencia

TIJUANA, Baja California(GH)

“Ya basta de reducirlo todo a una guerra entre grupos de narcotraficantes”, denunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Kurt Honold Morales, al afirmar que el clima de inseguridad que viven la ciudad y el Estado no solo se debe a homicidios de narcomenudistas, sino también en al incremento de otros delitos como robos y asaltos.



De acuerdo a la incidencia delictiva de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en Tijuana los robos aumentaron 67% y los homicidios 32% si se comparan las cifras del primer cuatrimestre del 2016 y las del 2017.



Mientras que de enero a abril del año pasado se registraron 6 mil 18 robos y 250 homicidios, en este 2017 la cifra de robos llegó a 7 mil 968 y la de homicidios a 418.



Ayer el sector empresarial de Tijuana y organismos de la sociedad hicieron un posicionamiento para exigir a las autoridades que atiendan la problemática de violencia que va en aumento.



“El ciudadano común está padeciendo en serio esta ola delincuencial, lo que vivimos va más allá del narcotráfico, vemos un incremento en asaltos a comercios y transeúntes, robo a casa-habitación, robo de autos, extorsiones”, señaló.



El líder empresarial sostuvo que la explicación que refiere que “se están matando entre delincuentes” ya no es válida, y es momento de dejar de echarse culpas unos a otros.



“Es inocultable que hay algo que está fallando, que hay un engranaje que no gira adecuadamente entre el área preventiva y la procuración de justicia”, subrayó.



Cuestionó qué están haciendo las fuerzas federales para atender el conflicto entre grupos del crimen organizado, si hay una estrategia y labor de inteligencia, o si solo se actúa sobre la marcha.



El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, aseveró que más que un posicionamiento es una exigencia a las autoridades.



“Esto no es un buen deseo, es una exigencia, necesitamos que esa exigencia de aquí se tome, y si no, veremos qué otras medidas adicionales tendremos que tomar”, apuntó.



Tijuana y Baja California, especificó, son “zona caliente” por lo que la llamada de auxilio tendrá que incrementar de nivel sino se atiende.



“Nos falta presencia policiaca, eso es fundamental, necesitamos la policía en la calle, una policía coordinada, a lo mejor con elementos del Ejército acompañándolos”, explicó.



Además urgió la necesidad de un Plan Integral de Seguridad Pública, que los mandos demuestren liderazgo.



2016

-6 mil 18 robos en los primeros cuatro meses.

-250 homicidios en los primeros cuatro meses.



2017

-7 mil 968 robos en los primeros cuatro meses.

-418 homicidios en los primeros cuatro meses.



También piden:

Policías más capacitados

Depuración de las corporaciones

Redoblar esfuerzos en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal