Posponen decisión sobre la tarifa del transporte en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Durante la sesión de cabildo en donde se votaría el dictamen que propone incrementar tres pesos la tarifa del transporte, el regidor Rodolfo Mellado solicitó bajar el punto de acuerdo para analizar más el tema.



El punto de acuerdo estaba como el asunto número 39 dentro de la orden del día, sin embargo, antes de que el cabildo en pleno votara, el regidor Rodolfo Mellado Pérez, solicitó que se quitará de la orden del día para un mayor análisis y discusión dentro de la Comisión de Seguridad, Transito y Transporte y que probablemente se suba el próximo martes en sesión de cabildo.



En votación económica se aprobó que el punto de acuerdo se turnara de nuevo a la Comisión, siendo el regidor del PAN, Jorge Camargo Villa, el único que estuvo en contra de posponer la votación.



El Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo, reconoció que aún no hay un consenso entre los regidores, ya que la mayoría están en contra de un incremento, sin embargo, ha estado en pláticas con los transportistas para analizar la manera de que ellos vayan cumpliendo con mejorar la calidad del servicio y plantear la opción de que el incremento sea gradual, mientras ellos vayan cumpliendo.



“Ha habido compromisos que no se han cumplido, si llegamos a ese acuerdo, gradualmente que cumplan ellos y cumplimos nosotros”, declaró.



Por su parte, el Presidente de la Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada (UTIME), Armando Gutiérrez Guerra, consideró que un incremento gradual no es una opción viable para ellos, ya que las empresas se encuentran en números rojos.



“Con un aumento de un peso no salimos de ningún apuro, ellos necesitan analizar muy bien y tomar una decisión que sea técnica y real para que se solucione el problema porque el golpe el año pasado hubo dos golpes al combustible y el más fuerte fue el del 1 de enero, no nos aumentaron un peso un día y otro en otro mes, el aumento fue del 20%”, argumentó.



El líder de los transportistas consideró que para que las empresas puedan seguir operando es necesario que se apruebe el incremento, sin embargo, también es necesario que se concrete rápidamente el Plan Maestro de Vialidades para que las empresas puedan migrar a la modernización.



“No podemos cubrir al 100% las rutas, alrededor de 15 rutas están en pésimas condiciones porque las vialidades principales están muy dañadas, las más afectadas son las que tienen terracería como la Colonia Popular 89, Todos Santos y las Villas, donde hay pavimento pero está en pésimas condiciones”, apuntó.