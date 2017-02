Maestra torturaba a sus alumnos, documenta CEDH

TIJUANA, Baja California(GH)

La omisión a los derechos de cinco estudiantes de la Escuela Primaria José María Pino Suárez en Tijuana es el contexto de la segunda recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).



El primer caso se documentó en enero de 2016, cuando una madre de familia acudió ante la Comisión para denunciar que su hijo padecía maltrato por parte de su profesora, misma que lo amarraba a su pupitre como castigo por mala conducta.



Posterior a la denuncia, surgieron los cuatro casos restantes, que coincidían en las represalias que la docente tomaba contra los alumnos.



De acuerdo a la CEDH, los hechos fueron omisos al derecho al trato digno y al derecho a la educación de los cinco menores, para lo cual se pide dentro del primer punto la reparación integral del daño causado a los menores.



Se investiga

Por su parte, la Secretaría de Educación y Bienestar Social indicó que el caso aún se encuentra bajo investigación administrativa, por lo que no puede compartir más información al respecto.



Lo anterior, corresponde también a uno de los puntos que integra esta recomendación, así como la reubicación de la docente a un área donde sus funciones no incluyan el trato con niños o adolescentes.



Mientras que las autoridades correspondientes prefirieron no omitir ninguna declaración al respecto, bajo la justificación de no interferir en la investigación bajo la que se encuentra la docente responsable.