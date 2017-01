No hay aumento a la tarifa del transporte:Director de Transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

nte la molestia generada por el incremento en la tarifa del transporte público no autorizada por la actual administración, se reunió el Regidor Arnulfo Guerrero, Presidente de la comisión de Vialidad y Transporte y el Director de Transporte en Tijuana, Javier Salas, con residentes tijuanenses de diferentes zonas de la ciudad.



Arnulfo Guerrero, comentó que no existe ninguna autorización para que las diferentes unidades de transporte público cobren una tarifa superior a lo que está establecido.





“Esta administración no ha autorizado ningún incremento; ustedes deben pagar solamente lo que siempre les han cobrado; ninguna línea de transporte masivo, llámese taxi, camiones, calafias, pueden o deben cobrarles demás”, expresó el Presidente de la comisión de Vialidad y Transporte.





De la misma manera, el director de Vialidad y Transporte, Javier Salas, indicó que se han realizado diferentes operativos en la ciudad, respecto a esta molestia que aqueja a la ciudadana.





“Estamos realizando operativos en diferentes horarios y los choferes que detectamos que hacen este cobro indebido, son sancionados y las unidades son remolcadas “, reiteró el director.





Por su parte, los ciudadanos manifestaron que muchos transportistas a parte de cobrarles demás, en varias ocasiones no quieren respetar que son personas de la tercera edad y no les aplican el descuento que les corresponde.





“No exigen que les paguemos la nueva tarifa y si no se las damos, se molestan y nos atienden de forma despectiva y hay ocasiones en las que no nos quieren hacer el descuento por ser de la tercera edad”, aseguraron los ciudadanos afectados presentes en la reunión.