Recomiendan ser responsables en el consumo de alcohol en festejos

TIJUANA, Baja California(GH)

El exceso en el consumo de alcohol por el festejo de las fiestas patrias es un factor de riesgo para que ocurran accidentes esta fin de semana, declaró Roberto Sanabia Orejel, urgenciólogo del Hospital General de Tijuana.



Los accidentes más comunes durante estas fechas van desde caídas, dijo, hasta accidentes automovilísticos, incluso algunos lesionados por riñas donde el común denominador el es el consumo de alcohol.



“La primera recomendación es que se evite el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas o de drogas y que se guarde la prudencia de no manejar en estas condiciones”, indicó.



Destacó que no se registra un aumento considerable en estos incidentes durante estas fechas, aunque si un incremento en la gravedad de las lesiones de los involucrados.



Por otra parte señaló que como en cualquier otra época festiva del año, se registra un incremento considerable en las descompensaciones de enfermedades crónicas degenerativas.



Recomendó a las personas a no descuidar su salud y continuar al pie de la letra su tratamiento de control médico, con el fin de evitar complicaciones que ponen en riesgo su vida.



Añadió que en cuanto a los menores de edad, se debe cuidar el manejo de la pirotecnia que aunque no es muy común en estas fechas a comparación de las fiestas de fin de año, también se pueden registrar accidentes por esta causa.