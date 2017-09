Sigue creciendo basurero en La Presa

TIJUANA, Baja California(GH)

Los vecinos de La Presa están molestos de que algunas personas avienten desechos a un terreno ubicado en la calle Hermosillo, junto al jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez.



El problema se ha vuelto más grave desde que identificaron que algunos vagos de la zona duermen dentro del predio, pues tienen cobijas, ropa y almohadas que con frecuencia están cambiando de lugar.



“Diario vemos algo distinto, lo que significa que todos los días hay movimiento de los que duermen ahí, según ellos, tienen permiso de estar ahí”, detalló Adriana López, residente del área.



Para los padres de los pequeños que estudia en el plantel no es nada grato ver que junto a la escuela se encuentre un lugar que puede representar un riesgo latente para los estudiantes.



“Hay quienes tienen que pasar por aquí para ir o venir al kinder y nunca se sabe en qué estado se encuentran esas personas, porque en veces se ven normal y en otros momentos vienen hablando solos”, explicó la madre de familia



Incluso, una de las molestias de los colonos es que la propiedad se encuentra a pocos metros de la delegación La Presa, por lo que todo el tiempo está pasando la policía y no han hecho nada por mantener limpia la zona.



“Es una vergüenza que ellos saben cómo está aquí, solo una vez vinieron a recoger un poco pero de ahí ya no han vuelto, es imposible que no sepan cómo está este lugar de abandonado”, añadió la vecina afectada.



Según los mismos residentes, quienes habitan la vivienda que está casi destruida, se dedican a cuidar a algunos animales que se encuentran a los alrededores de la pequeña laguna del área.