'Minicasinos' operan por carencia de coordinación

TIJUANA, Baja California(GH)

La falta de coordinación de las autoridades federales y municipales permite que operen de manera irregular “minicasinos”, sitios en donde se han registrado hechos violentos, como asesinatos.



Lo anterior lo declararon miembros de organizaciones civiles, luego de que la semana pasada ocurriera un triple homicidio en uno de estos sitios que funcionaba en la colonia El Florido.



“Hace falta la coordinación para todos los temas entre el Ayuntamiento y la Federación, vemos que la parte federal se maneja de una manera muy independiente de los estados y los municipios”, indicó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.



Manifestó que es necesario controlar el acceso de los menores de edad a dicho tipo de juegos debido a que pueden desarrollar un problema de adicción, muy parecido al de las drogas o el alcohol.



En el caso de la operación de las máquinas de juego en tiendas o abarrotes, añadió, el Municipio, si bien no puede decomisar los aparatos, sí puede clausurar el negocio con base en los permisos.



“Ese niño que está jugando en las maquinitas está formando parte del caldo de cultivo, se inicia en el juego y está propenso a que adultos que se le acerquen con intención de enrolarlo a la adicción o en el crimen organizado”, expresó Alberto Sandoval, presidente de Alianza Civil.



Añadió que falta que la Policía Federal acompañe a los inspectores municipales a revisar los negocios, ya que los “minicasinos” no aparecen de forma casual, sino son traídos, instalados, vigilados y coordinados por el crimen organizado.



La bolita



El delegado de la PGR en Baja California, Pedro Jesús Torres Salazar, señaló que las máquinas de juego son un tema que se analiza dentro del Grupo de Coordinación de forma constante y permanente, asegurando que cualquier autoridad competente puede actuar.



“Si bien es cierto es un tema que tiene que ver con la Ley de Juegos y Sorteos, lo cierto es que el que otorga el permiso o la concesión al abarrote o changarrito para que funcione es el Ayuntamiento, mismo que podría clausurar o sancionar dichos lugares”, declaró.



Consideró que ha faltado establecer controles más rigurosos de parte de las autoridades que expiden los permisos correspondientes para efecto de saber en dónde están ubicados y cómo operan.



Hasta el momento no se tiene conocimiento que detrás de dichas maquinitas esté la delincuencia organizada o se maneje la distribución de drogas en esos sitios, añadió.



Por su parte el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, dijo que la operación de las máquinas de juego no es una facultad de la Policía Municipal, ya que es un delito federal por lo que buscan mayor participación de la PGR.



“Es un tema que se tiene que atender y se está haciendo, en el sentido de poderlos retirar en su totalidad, son lugares que desafortunadamente también se vinculan en otros temas como narcomenudeo o se han cometido homicidios”, comentó.



Actualmente han detectado la presencia de dichas máquinas en la Zona Norte, en la delegación Sánchez Taboada y la Zona Este.



A pesar de ser temas federales, indicó están involucrándose ya que buscan evitar que narcomenudistas o el crimen organizado trate de tener un control de estos giros, situación que podría darse, advirtió.