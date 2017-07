Ciudadanos reprueban aumento al transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

El aumento al transporte público aprobado esta semana por el Cabildo de Tijuana ha sido profusamente comentado tanto públicamente como en redes sociales.



En torno al aumento del transporte, el dirigente de Canirac, Miguel Ángel Badiola, comentó: “Es triste, porque la clase trabajadora ya no puede más y a nosotros (el sector restaurantero) concretamente nos afecta, porque nuestros colaboradores viven en el Este de la ciudad y las zonas gastronómicas están en el Centro, Zona Río, colonia Cacho y el bulevar Agua Caliente, y tienen que tomar dos o tres transportes para poder llegar.



“Si de por sí tenemos rotación, ahora será mas difícil el asunto”, agregó, “más aún cuando tenemos el peor transporte del País, los camiones parecen chatarra, sin aire acondicionado y con desorden en términos de regulación”.



En tanto, usuarios del transporte expresaron, a través de redes sociales, su inconformidad sobre el aumento a las tarifas de los taxis de ruta cobrarán entre 12 y 19 pesos y la de los camiones de 12 y 16 pesos.



Manifiestan que el transporte público de la Ciudad carece de unidades limpias, que los choferes de los vehículos no siguen el protocolo para la seguridad de cada usuario.



Consideran que el aumento es un abuso hacia la ciudadanía por los bajos salarios, además de que no garantiza la mejoría en el servicio.



Tijuanenses opinan sobre el alza a las tarifas en redes sociales: