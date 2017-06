Pierden oportunidades por no hablar inglés u otro idioma :Investigador

TIJUANA, Baja California(GH)

Las personas que no hablan inglés u otra lengua extranjera pierden oportunidades de conocimiento, sociales y laborales.



Así lo considero el profesor e investigador de la Facultad de Idiomas de UABC, campus Tijuana, David Toledo Sarracino, quien dijo el idioma inglés representa para el mexicano una oportunidad de progreso laboral.



“El mexicano sólo aprende inglés para acceder a un mejor trabajo, ganar un mejor salario y aún así es muy poco el porcentaje el que lo habla o práctica”, explicó Toledo Sarracino.



Por ello, dijo que la sociedad no aprovecha los beneficios de vivir en una frontera tijuanense, en donde convergen varias culturas, tanto mexicanas como extranjeras.



De acuerdo al portal El Ranking Mundial Más Grande Según su Dominio del Inglés (EF EPI), México ocupa el lugar 43 de 72 países, entre éstos, Perú, Guatemala, por lo que su nivel de inglés es bajo.



“Aquí en la frontera estamos beneficiados porque por el hecho de estar en un espacio geopolítico, recibimos muchos servicios estadounidenses gratis, como la radio, televisión. Además, somos una ciudad de migración y nos brinda la oportunidad de aprender gratuitamente inglés, francés o chino”, destacó el investigador de la Facultad de Idiomas.



Finalmente,David Toledo Sarracino resaltó que no sólo tiene que ver con la cuestión laboral, sino que el hecho de aprender un segundo o tercer idioma “es un acceso para tener acceso a información, puedo establecer comunicación con otras personas, convivir y tener otros estilos de aprendizaje o pensamientos”.