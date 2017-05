Tiene México defensas por posible terminación del Tratado Comercial

TIJUANA, Baja California(GH)

El Acuerdo de Facilitación Comercial y la Organización Mundial de Comercio (OMC) representan un escudo para México ante la posible desintegración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), consideró el abogado fiscalista, Octavio de la Torre de Stéffano.



“Este es un tratado que no tiene que ver con impuestos, pero sí serviría porque generaría que no existieran regulaciones o permisos que frenen el libre comercio”, manifestó.



Lo que se busca, señaló, es que no exista discriminación entre los países para el libre comercio.



“Es el acuerdo más importante en términos de libre comercio al día de hoy porque sienta las bases para que el comercio exterior sea efectivo, transparente, ágil y seguro”, sostuvo.



México y los más de 128 países que lo integran, dijo, deben adaptar su marco legal a dicho acuerdo.



Además, apuntó que la Organización Mundial de Comercio (OMC) establece aranceles para todos los países que son miembros.



“En caso de que nosotros dejáramos en Tlcan, que no creo que pase, nosotros nos sujetaríamos a los aranceles que dice la OMC, y el acuerdo de facilitación de comercio también, Estados Unidos también está obligado a implementarlo”, puntualizó.