Ciudadanos de EU en México deben hacer declaración

TIJUANA, Baja California(GH)

Aunque no vivan en Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses deben presentar su declaración de impuestos ante autoridades de ese país, declaró el especialista en impuestos de Estados Unidos, Josh Maxwell.



Explicó que de acuerdo a La Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) firmaron un convenio de colaboración para compartir información.



“Si una persona nació en Estados Unidos y ha estado toda su vida en México, y ha hecho toda su vida en México, sus declaraciones deben de ser las mismas de un norteamericano, aunque sus ingresos provengan de México, él como ciudadano está obligado”, señaló.



Maxwell refirió que actualmente hay cerca de mil 873 instituciones financieras de México declarando al IRS conforme a la Ley Facta, ya que de no hacerlo están sujetas a un impuesto de retención del 30% sobre diversos pagos con origen en Estados Unidos.



“Lo importante es hacerle saber a la población quiénes están obligados a declararle a Estados Unidos: residentes, ciudadanos y tenedores de una Green Card, no importa dónde vivan o cuánto tiempo haya vivido ahí”, manifestó.



El especialista informó que aunque la Ley se emitió en 2010, actualmente hay programas de regularización para gente que nunca ha declarado en Estados Unidos.



“Si tú demuestras que no fue adrede la penalidad son 10 mil dólares por año, pero sí el IRS demuestra que sí fue adrede, una de las penalidades es del 100% de multa del máximo que hayas tenido en tu cuenta bancaria en lo últimos seis años”, dijo.



Además, comentó que los impuestos pagados en México se pueden acreditar en Estados Unidos, y que lo que quieren ambos países es la información de sus ciudadanos.