Recortan 69% fondo federal metropolitano a 3 municipios

TIJUANA, Baja California(GH)

El Fondo Metropolitano para la zona Tecate-Tijuana-Rosarito sufrió un recorte del 69% de 2016 a 2017, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación.



De recibir 119 millones de pesos en 2016, este año la zona sólo recibirá 37 millones de pesos, es decir, 82 millones pesos menos.



“Zonas metropolitanas con casi la misma población o menor población, reciben el doble, triple (de recurso), no sé si es una cuestión de que nos ha faltado gestión, coordinación”, cuestionó el secretario general de la Sociedad de Urbanismo de la Zona Metropolitana, Luis Alfonso Duarte Mora.



En proporción a la población, detalló que la zona metropolitana de Tecate-Tijuana-Rosarito es la sexta más importante de las 47 que existen en el país.



“Todas las zonas metropolitanas recibieron mucho menos recursos, esto muy ligado a la economía nacional”, afirmó.



Sostuvo que se debe trabajar en la gestión de fondos nacionales e internacionales, no sólo de recursos públicos.



“Falta generar una institución que vaya exclusivamente por fondos internacionales y nacionales de todo tipo”, enfatizó.



Además, señalo que cada uno de los tres municipios tiene un plan de trabajo diferente para atender las necesidades de la Zona Metropolitana.



Sumar a Ensenada

El diputado local, Luis Moreno Hernández adelantó que presentará ante el Congreso un decreto para integrar a Ensenada a la Zona Metropolitana.



“Sin esperar a que la Federación lo autorice, y ya con eso nosotros poder ir directamente a la Federación y empujar para que la Sedatu vea a Ensenada dentro de la misma Zona Metropolitana”, explicó.



Con la integración de dicho municipio, afirmó, esta Zona Metropolitana sería una de las primeras tres metrópolis en recibir fondos federales.



“No es que Ensenada esté conurbada, pero sí compartimos una misma realidad geo-económica por las ventajas que Ensenada ofrece”, agregó.



Además, dijo, se propondrá que la zona pueda ejecutar políticas públicas de manera conjunta, lo cual se logrará a través de una nueva Ley de Coordinación de Zona Metropolitana o Desarrollo Metropolitano.



“La ley actual lo que hace en nada más bajar fondos federales, es una ley que lo único que hace es cumplir con un ordenamiento federal, pero no ordena ni organiza a los ayuntamientos”, especificó.



Dicha acción, comentó, podría dar paso a la creación de un Sistema Metropolitano de Transporte o una Agencia Metropolitana de Seguridad Pública, entre otros proyectos.