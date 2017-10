Padece Junior inflamación en el cerebro

TIJUANA, Baja California(GH)

El joven Junior Alejandro se encuentra en cama, delicado de salud y sin poder asistir a la escuela desde hace ocho días, después de ser golpeado por alrededor de ocho estudiantes, en la Secundaria Federal 102, ubicada en el ejido Ojo de Agua.



El jueves 5 de octubre, Junior Alejandro, de 12 años, estaba en el receso, en un día de clases común, en el turno vespertino de dicha escuela.



Mientras caminaba por el patio, el estudiante de primer año visualizó un billete de 200 pesos tirado en el suelo; al agacharse a recogerlo, alrededor de ocho jóvenes de tercer año lo abordaron, sujetándolo y amagándolo, para después golpearlo en múltiples ocasiones en el cuerpo y la cabeza.



Momentos más tarde, Junior Alejandro llamó por teléfono a su madre, Florentina Vázquez, para pedirle que lo recogiera porque no se sentía bien.



“Nos subimos en el carro y nos fuimos rápidamente, cuando lo encontramos en la esquina ya no podía caminar; un compañero le quería ayudar con la mochila pero ya no podía, decía que se sentía mal”, relató la madre.



Al ver el estado en el que se encontraba su hijo, Florentina regresó a la escuela para hablar con el director, Sergio Rocha; este le dijo que la agresión había ocurrido cuando habían terminado las clases, sin embargo, Junior Alejandro y sus compañeros aseguraron que fue en el receso.



“A mi hijo me lo mandaron a la casa sin hablarme por teléfono, yo estaba muy molesta, si esto pasó a esas horas por qué ellos no le hablaron a alguien para que lo atendieran, lo golpearon, se le subieron encima, le patearon la cabeza, se la pisotearon”, detalló.



Sin apoyo suficiente

Junior Alejandro, un joven de 12 años que se caracteriza por sacar buenas calificaciones en todas las materias en la Secundaria General 102, recibió tal castigo que actualmente está postrado en cama, con fuertes dolores de cabeza, así como vómitos y sangrados nasales constantes.



Los especialistas que han atendido al joven le notificaron a la madre que tiene inflamación de dos partes del cerebro, lo que ha ocasionado los mareos y los dolores.



A raíz de la agresión, Florentina, quien hace tres meses dio a luz a su segundo hijo, y su esposo se han visto obligados a pagar gastos médicos, sin la ayuda del director de la escuela ni de los padres de los alumnos responsables.



“Yo no tengo para los gastos, para sacar todo esto adelante, si le compro medicina tengo que estarla cubriendo yo, compro un suero tengo que cubrirlo yo; una madre de familia hizo un boteo y los alumnos le pusieron el ejemplo a los papás”, dijo.



Además de los pocos recursos con los que cuentan, la familia fue víctima de robo en su domicilio, una casita de un cuarto, en los días en los que estuvieron valorando a Junior Alejandro.



“El domingo llegamos a la casa y me llevé la sorpresa de que los malandros se metieron a robar, yo nunca le pido nada a nadie, mi esposo es el que nos mantiene y gracias a él, a como él ha podido, no ha permitido que nos haga falta nada”, recordó.



Añadió que, al arribar a su casa, habían sido despojados de productos que se dedicaba a vender, dos minas de gas, un reproductor de DVD portátil, uniformes escolares, ropa de su bebé de tres meses y comida del refrigerador.



Florentina espera tener más apoyo por parte de los papás de los estudiantes que lastimaron a su hijo, para poder solventar los gastos que representan su bienestar.



“Es un buen niño, es una excelente persona, no se mete con nadie, él es muy educado, es un caballero, un ser humano muy bueno; lo único que quiero es que mi hijo esté bien”, aseguró.



Se negó a declarar

PERIÓDICO FRONTERA acudió a la escuela Secundaria General 102 para obtener la declaración del director, Sergio Rocha, sin embargo, se negó a dar su versión y apuntó que ya pasó el reporte oficial al Sistema Educativo.



“Esa es una situación que la señora declara, ella tiene su versión, yo tengo la versión oficial, lo que yo ya reporté con mis jefes inmediatos con el Sistema Educativo”, apuntó.



El Sistema Educativo Estatal, mediante el departamento de comunicación, aseguró que ha estado en contacto con la madre del estudiante y con los doctores que lo atendieron.



“El departamento de Seguridad Escolar ya tiene los datos y ha estado en comunicación tanto con la familia como con el médico que lo atendió”, declararon.



Reacciona comunidad en las ‘redes’



De manera espontánea y conmovidos por el relato puntual que la madre hizo a FRONTERA de la agresión que sufrió Junior Alejandro, la comunidad ha ofrecido su apoyo a la familia.



Diversos usuarios de redes sociales, principalmente de Facebook, han manifestado a través de mensajes su interés de organizarse y llevar ayuda al pequeño que se encuentra en cama.



Los ofrecimientos van desde víveres, ya que la madre del menor relató que robaron su casa y los dejaron prácticamente sin nada, hasta ayuda legal de parte de quien parece ser un abogado.



Usuarios recomendaron también a los padres de Junior Alejandro que abra una cuenta para que los interesados puedan depositarles dinero para el pago de los estudios médicos que requiere, así como para cualquier otro gasto que surja relacionado con la situación por la que atraviesan.



¿Desea ayudar?

Si desea apoyar a la familia de Junior Alejandro puede realizar depósitos en efectivo a la cuenta 4766-8408-5447-7598 de Saldazo en tiendas Oxxo, o comunicarse al (664) 168 13 57.