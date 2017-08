Reprueban a gobernantes en seguridad: Imerk

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante el incremento de la inseguridad en Baja California, en esta ocasión la casa encuestadora IMERK Opinion & Market Intelligence se enfocó en conocer el temor con el que viven los ciudadanos ante la delincuencia actual, el tipo de delitos con mayor impacto en los hogares, el posicionamiento ante diversas medidas legales y no legales, como lo es el tomar la justicia en manos propias, y la evaluación del desempeño de los mandatarios de los tres niveles de Gobierno en materia de seguridad.



¿Seguros? Ni en casa…

En este momento el 83.8% de los habitantes de Baja California consideran que la ciudad en que residen es insegura, subiendo lo anterior a 89.2% en Rosarito, 88.3% en Tijuana y 85.0% en Tecate, lo cual representa que 9 de cada 10 de sus habitantes afirman vivir en una ciudad insegura.



Resulta preocupante conocer que los ciudadanos actualmente no se sienten seguros en ningún lugar:



En las calles y avenidas: El 75.7% transita con temor en su ciudad, principalmente en Mexicali (83.3%), Rosarito (78.3%) y Tijuana (76.7%).



En establecimientos comerciales: El 64.5% no se siente seguro al acudir a los comercios de su ciudad, subiendo en Mexicali (67.5%), Rosarito (66.7%) y Tijuana (65.8%).



Carreteras de Baja California: El 64.5% no se siente seguro al utilizar las carreteras del Estado, índice que sube en Rosarito (70.0%) y Tijuana (67.5%).



Estando en casa: El 43.0% no se siente seguro en su hogar, temor que es mayor en Mexicali y Rosarito (49.2% en ambos).



De acuerdo a lo anterior, vemos que el 61.9% de los habitantes del Estado viven con temor de ser víctimas de la delincuencia, representando la condición actual de seis de cada diez bajacalifornianos.



Durante el presente año las familias bajacalifornianas han sido víctimas de los siguientes delitos:



Llamadas con fines de extorsión y/o fraude: En el 72.3% de los hogares han recibido por lo menos una llamada con este fin, siendo mayor en Tecate (79.2%), Rosarito (75.8%) y Mexicali (74.2%).



Robo parcial de auto (batería, llantas, etc.): El 33.5% ha sido víctima de este delito, principalmente en Mexicali (41.7%).



Robo en casa: Delito que ha afectado al 26.2% de los hogares, siendo mayor en Rosarito (30.8%) y Mexicali (29.2%).



Robo de auto: El 20.0% ha sido víctima de este delito, principalmente en Ensenada (24.2%).



Asalto en la vía pública: en el 13.3% de los hogares alguno de sus miembros fue asaltado durante el presente año, delito que sube en Tijuana (22.5%).