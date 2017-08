Inseguridad afecta al día a al menos 15 transportes

TIJUANA, Baja California(GH)

Diariamente hasta quince transportistas son asaltados, denunció el presidente del Frente Transportista de Tijuana, Gabriel Lemus Torres.



“Son víctimas del despojo de la unidad, les quitan las baterías, les quitan las llantas, e inclusive les han quitado el vehículo para quitarles la gasolina", detalló.



El líder transportista reconoció que los trabajadores del volante no denuncian porque ya están cansados de perder el tiempo y que no se investigan los casos.



"Desgraciadamente no se detona tanto la noticia porque prefiere el chofer cargar un poco menos de dinero, entregar sus pertenencias, prefiere andar hasta sin teléfono, sin reloj, porque es realmente es una situación que está desbordada", enfatizó.



No solo los transportistas son víctimas de esta situación, comentó que los atracos en ocasiones también se cometen cuando hay usuarios a bordo.



"Ya nos cansamos de ir con el secretario de Seguridad Pública del Municipio porque realmente las estrategias no han funcionado, estamos desesperados ya en este tema", expresó.



La problemática se vive en toda la ciudad, apuntó; antes solo se presentaban en la zona Este.



“Anteriormente en la zona Este era donde más teníamos ese índice, desafortunadamente hoy se ha regado por toda la ciudad”, sostuvo.



Utilizados para huir

Lemus Torres también dio a conocer que se ha incrementado que los delincuentes utilizan a los taxis para huir de un crimen que acaban de cometer.



“El asaltante o el que acaba de dispararle a una persona, al primer taxi que ve, lo aborda, prácticamente lo secuestra, y trata de huir en el taxi", refirió.



“Hemos instruido a nuestros operadores que procuren no abordar a personas que se vean de aspecto sospechoso, hagan alguna señal con luces o algo para que pueda anunciar que están siendo víctimas de algún secuestro o asalto”, agregó.



Si el año pasado ocurrían diez evento similares al mes, señaló que actualmente se puede tener uno todos los días.