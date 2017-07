Podrían incrementar 10 mil becas para aspirantes a la 'prepa'

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido a que más del 40% de los jóvenes no quedaron en los planteles de preparatoria deseados o porque no fueron seleccionados en el concurso de admisión, el Gobierno del Estado podría brindar 10 mil becas “Todos a la prepa” para que los jóvenes estudien su bachillerato en una escuela privada.



Así lo dio a conocer la directora de Educación Media Superior (EMS) en Baja California, Olga Lidia Gutiérrez Gutiérrez, quien dijo que existe el presupuesto para este tema.



En Baja California serán 43 mil jóvenes los que ingresarán a preparatorias federal y estatales.



“Todo joven que solicite una oportunidad de estudiar podrá hacerlo. Nadie se va a quedar sin estudiar. Tenemos diferentes modalidades, pero se le está dando preferencia a todos los jóvenes en edad escolar para ingresen a una modalidad escolarizada en una preparatoria privada”, destacó la directora de la EMS.



La beca “Todos a la prepa” cubre los gastos de inscripción y mensualidades durante los tres años del bachillerato.



Por ello, Gutiérrez Gutiérrez invitó a los jóvenes y a sus padres de familia a realizar este trámite en los Módulos de Atención Ciudadana ubicados en la Calle Perimetral 7125, Tercera Etapa Zona Río, 22222, abiertos de lunes a viernes de 8 a 15 horas. La fecha límite es el 04 de agosto.



Por otra parte, los jóvenes mayores de 21 años que deseen iniciar su preparatoria podrán hacerlo gratuitamente en la modalidad de Preparatoria en Línea o Preparatoria Abierta, ambas avaladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).



En dos años cuatro meses obtendrán su certificado expedido por la SEP a nivel federal.



Finalmente, la directora de EMS adelantó que en la Zona Este de Tijuana se contempla la construcción de más escuelas preparatorias, pero no detalló las fechas.