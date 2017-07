Cuidado con las escuelas 'patito'

TIJUANA, Baja California(GH)

Los jóvenes y los padres de familia deben tener cuidado si optan por estudiar su preparatoria en la modalidad abierta, pues se podría presentar el caso de que ingresen a una escuela 'patito'.



Así lo advirtió la directora de Educación Media Superior (EMS) en Baja California, Olga Lidia Gutiérrez Gutiérrez.



“Es muy importante que la población se fije que las escuelas abiertas de bachillerato tengan un reconocimiento de validez oficial federal o estatal“, comentó la directora de EMS.



Y agregó que los interesados en esta modalidad deben “verificar que los planteles cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), mismo que debería estar a la vista de los usuarios”.



Para ello, se debe consultar el portal http://sirvoems.sep.gob.mx o llamar a la Línea Educativa 01 800 788 73 23.



Asimismo, Gutiérrez Gutiérrez aclaró que no es posible obtener el bachillerato en un mínimo de tiempo.



“Si se está ofreciendo estudiar en tres meses la ‘prepa’ o con un solo examen que no sea el Ceneval, esto no es posible. La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) reconoce únicamente como válido el examen del Ceneval y, por supuesto, para que obtengan un certificado que les permita continuar con sus estudios”.



Ante esa situación, la directora de EMS reiteró que los jóvenes deben asumir su responsabilidad para verificar los servicios de educación en la ciudad, pues ya que los certificados obtenidos en las escuelas ‘patios’ no podrán ser revalidados ante la SEP.



Finalmente, Gutiérrez Gutiérrez recomendó a los jóvenes y padres de familia buscar un espacio en la educación privada en los Módulos de Atención Ciudadana, ubicados en la Calle Perimetral 7125, Tercera Etapa Zona Río, 22222. Éstos abren de lunes a viernes de 8 a 15 horas.