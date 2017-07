Rechaza ciudadanía aumento en transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

El transporte en taxi costará 19 pesos y en camión 16, tarifas que serán modificadas dependiendo de la distancia.



Fueron las nuevas tarifas que aprobó el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, durante la sesión de Cabildo.



El incremento se realizó con base en un estudio realizado por el Colegio de Economistas de Baja California.



Es importante señalar que las tarifas de 19 y 16 pesos serán válidas hasta que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado y/o Gaceta Municipal.



Al respecto, la ciudadanía ya se prepara para hacer ajustes en su bolsillo familiar. A través de un sondeo realizado en los principales sitios del transporte de la Zona Centro preguntamos la opinión de estudiantes, amas de casa y trabajadores.



“Es como una traición lo que está haciendo el Presidente. Todo nos está aumentando menos lo que realmente es importante para nosotros, que son los sueldos”, opinó el señor Carlos Aguirre, mientras esperaba el camión de la ruta Centro-Bulevar Industrial, para el cual debe pagar 14 pesos.



Por su parte, Rosa Hurtado comentó que Tijuana es una de las ciudades más caras para vivir y donde los sueldos, comparados con los del interior del País, son altos, pero no compensan el aumento del transporte.



“Ahora es un peso hasta llegar a cuatro pesos, momentáneamente no se ve la diferencia, pero ya con el tiempo sí”, comentó Rosa Hurtado, quien es ama de casa.



La señora Hurtado aborda dos taxis, para lo cual gasta 24 pesos. Por el momento sí puede pagarlos, pero cuando incrementen las tarifas pensará en otra opción para no depender del transporte público.



“Caminaría, porque no me animaría a pedir raite a como está la situación. Caminaría, me cuidaría de los maleantes y de los perros”.



Otro de los entrevistados fue el señor Juan Reséndiz, quien atiende un puesto de revistas; manifestó que tendrá que dividir más su sueldo.



“No nos queda de otra más que aguantarnos, todos ocupamos el servicio. Tenemos que pagarlo. A veces sí se encajan porque cobran más de lo que es. En los taxis rojos en vez de 12 pesos te quieren cobrar 15, hasta 17 pesos. Si les das un dólar, ya ni te regresan el cambio o te entregan dos pesos”, dijo Juan Reséndiz sobre los taxis rojos con franjas negras.



“Van echando carreras. Se van peleando para ver quién sube primero a los pasajeros”, agregó.



Hasta el momento el señor Reséndiz gasta 300 pesos en transporte, por lo que con las nuevas tarifas aprobadas esa cantidad podría duplicarse, por ello Reséndiz dijo que “pensaría en usar una bicicleta”.



Por su parte, la estudiante Isela Briseño opinó que el incremento de las tarifas del transporte público ayudará a los choferes.

“Principalmente, el aumento del transporte se hizo por el aumento a la gasolina. Yo creo que los transportistas tienen que subir sus tarifas porque gastan mucho”.



Nuevas tarifas para algunas rutas de transporte masivo:



Rutas T. justa T. propuesta con ajuste

Francisco Villa-Altamira -Centro 13.20 13

Centro-Línea 11.80 13

Playas Tijuana Ruta 1 15 15

Playas Tijuana Ruta 2 17.50 17.50

Díaz Ordaz-Cañón del Sainz -Urbi Villa del Prado 12 12

Centro-Mariano-Florido 17 17

Otay-UABC-Postal-Centro 12.80 12