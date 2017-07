Consideran sospechosa concesión de alumbrado

TIJUANA, Baja California(GH)

La concesión del servicio de alumbrado público por quince años se podría convertir en el negocio de unos cuantos y en el pago de favores políticos, expusieron analistas y regidores de oposición.



“Recientemente se firmaron dos contratos de arrendamiento que son totalmente opacos, que son ilegales, que establecen cláusulas de confidencialidad, resulta muy sospechoso que ahora se crea un comité técnico en el cual de manera inducida se diga que se va a concesionar para los siguientes quince años”, dijo el edil Roberto Quijano Sosa.



Detalló que el costo de 250 millones de pesos por año de la concesión es en base a las proyecciones presentadas por Tesorería Municipal.



El regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez declaró que la fracción del PES presentará una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacerle frente a la concesión.



“Se abre la puerta para que una compañía privada se quede con la exclusividad de este servicio por quince años a un costo sumamente oneroso, que no dudo que haya corrupción detrás de esta concesión”, enfatizó.





“A todas luces es un negocio que hoy trae el aval, lastimosamente, de otras fuerzas políticas, que yo lamento mucho que se hayan prestado a este juego del negocio”, aseveró.



Favores políticos



El Ayuntamiento de Tijuana tiene un interés particular de dar oportunidad, de abrir las puertas del Municipio a intereses privados, declaró el analista político Benedicto Ruiz Vargas.



“Si hubiera un interés mayor por la población, eso tendrían que someterlo al escrutinio público, pero como que esconde algo, y lo que esconde a mí me parece que es una idea de dar cabida a aliados, socios o gente que pudo participar en la campaña electoral”, enfatizó.



Es un enfoque equivocado el que está adoptando el Presidente Municipal, dijo, que es contradictorio con lo que había informado, que había recibido un Ayuntamiento con malas finanzas.



“Si hay un gobierno quebrado, con finanzas muy pobres, por qué rentas, por qué concesionas”, cuestionó.



“Gastélum no tiene una idea, un proyecto de gobierno, de sociedad, quiere buscar una rentabilidad en los servicios, sin mayor juicio y análisis”, agregó.