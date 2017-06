Alertan por engaños en invasiones

TIJUANA, Baja California(GH)

Los cientos de personas que se encuentran invadiendo terrenos cercanos a Ke Casas por el Bulevar 2000 fueron engañados a través de las redes sociales sobre los predios.



“Yo hablaría de desinformación, se corrió la voz a través de las redes sociales de que los predios no tenían dueño y que por lo tanto podían agarrar un terreno”, declaró el subsecretario de Gobierno del Estado en Tijuana, Enrique Méndez Juárez.



Hasta el momento la autoridad no tiene previsto utilizar la fuerza pública para retirarlos del lugar, a pesar de haberse instalado desde el pasado 21 de mayo.



Inclusive el número de hectáreas tomadas por los ciudadanos aumentó de 150 a 300.



En las mesas de trabajo que ha sostenido el Gobierno del Estado con los invasores, estos tenían conocimiento de que el lugar no tenía dueño debido a que la propietaria había fallecido y los donó.



Reveló que algunas personas cuando supieron que lo antes mencionado no era verdad se retiraron, sin embargo existen cerca de 500 personas sin irse.



Por lo que buscan agotar el riesgo antes de poder actuar de otra forma, siendo dos vertientes analizadas, la aplicación de la ley y buscar una alternativa para las familias.



Actualmente han sido detenidas dos personas identificadas como los que encabezaron el movimiento, mismas que se encuentran en prisión preventiva.



“Yo he estado viendo la atención a los empresarios y los invasores, desde el punto de vista social, porque hay quienes son engañados y sí tienen la necesidad de un predio”, expresó el funcionario estatal.