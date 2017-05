Tijuanense recibe premio nacional de ingeniería civil

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El ingeniero tijuanense, Franco Magdaleno Soto, recibió el Premio Nacional de Ingeniería Civil “Leandro Rovirosa Wade” por parte de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles.



Por motivos de salud el Ingeniero, Franco Magdaleno, no pudo asistir al Congreso Nacional de Ingenieros 2017, por ello sus hijos Franco y Luis Magdaleno, acompañados de Gerardo Tenorio Escárcega, presidente del XXIV Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, recibieron por parte del Jurado dicho galardón.



En el evento, los integrantes del Jurado e integrantes de la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles hicieron un amplio reconocimiento a la trayectoria de Franco Magdaleno, y destacaron el aporte de los conocimientos de este profesionista para la ingeniería en e país.



Durante la ceremonia, Gerardo Tenorio Escárcega, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, reiteró que los profesionistas colegiados se sienten orgullosos de que “nuestro compañero Franco Magdaleno Soto haya recibido esta distinción que constituye uno de los máximos reconocimientos para cualquier ingeniero civil”.



“Para nosotros el Ingeniero, Franco, es un caso de admiración profesional y personal, un hombre de logros profesionales y empresarias; inventor de diversos mecanismos de construcción y de patentes”, destacó.



Los hijos Franco y Luis, dijeron sentirse muy orgullosos al recibir este reconocimiento nacional y destacaron que para su padre es el máximo logro profesional al que se puede aspirar.



“Nuestro padre, Franco Magdaleno Soto, quien se convirtió en Tijuana en un ejemplo profesional y en una referencia en el campo de la ingeniería, nos sentimos de lo mas orgullosos”, expresaron.



El ingeniero tijuanense, Franco Magdaleno Soto, obtuvo el Premio Nacional de Ingeniería Civil “Leandro Rovirosa Wade” 2017, aportación para el estado de Baja California y en específico para el municipio de Rosarito, B.C., por la construcción de la obra de Descargadero Submarino para Gas Propano, realizada por técnicos bajacalifornianos encabezados por el mismo.



Fue en el año 1980 cuando mediante el concurso para las obras de este Descargadero Submarino de Gas Propano en la planta de almacenamiento y distribución de Rosarito.



Se realizaron los trabajos concernientes a desarrollar una obra única en el mundo, con tecnología que ha sido reconocida a nivel nacional e Internacional, destacando el hecho de donde se construyó por primera vez líneas submarinas para la descarga de combustibles en la costa Pacifico de nuestro país, esto quiere decir, que mucho antes que Salina Cruz, Guaymas, Mazatlán, etc. contaran con una obra de esta naturaleza.



Además, es una obra única dadas las condiciones de la Costa y el mar abierto. Este descargadero, es un sistema de tuberías, no es única tubería como en el caso de descargadores de refinados o combustóleo, sino que la serie de tuberías que van dentro de una de la otra, son con el objeto de manejar el gas, dado que este tiene una temperatura baja, alrededor de 50 grados centígrados bajo cero.