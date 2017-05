Mijares le canta al amor y desamor

TIJUANA, Baja California(GH)

"Sentí dolor ahí", compartió Mijares después de interpretar "Si me tenías", canción que en su momento fue dedicada a su ex esposa Lucero, para luego reponerse y echar mano de sus grandes éxitos y algunos cóvers.



Pero la velada musical a la luz de la luna con las canciones del intérprete había iniciado a las 21:50 horas con la presencia de un público reunido el viernes en el Club Campestre.



Con un clima agradable, un escenario montado a 360 grados, Mijares tuvo la oportunidad de deleitar a sus seguidores con las melodías que lo han llevado a ser uno de los grandes de la música.



El coach de "La voz kids", salió al escenario acompañado con diez músicos, dos coristas y cuatro bailarinas que le dieron el toque especial a cada interpretación.



Al ritmo de "Si me enamoro" inició su presentación luciendo un traje negro, un saco brilloso, su barba canosa y sus lentes, tal y como se deja ver en el programa de "La voz kids".



"Buenas noches Tijuana es un gusto estar en esta ciudad, y siguiendo con la celebración del día de las madres, toda esta semana; traemos un concierto con mucho amor para todos ustedes", compartió Mijares antes de cantar la segunda canción.



A "No se murió el amor" se le sumaron "Corazón salvaje", "Baño de mujeres" y "Soldado del amor", que la mayoría fueron coreadas por los presentes.



Mijares no solo se concretó a cantar sus propios éxitos, sino que echó mano de canciones de Franco de Vita, Cristian Castro y Benny Ibarra.



A las 23:00 horas anunció su adiós del escenario, pero regresó a petición del público para cantar "Bella", "Uno entre mil", "No podrás", "No hace falta" y "Para amarnos más", para cerrar finalmente a las 23:20 horas con "El privilegio de amar".



Las canciones



�Si me enamoro

No se murió el amor

Corazón salvaje

Tan solo

Me acordaré de ti

Siempre

Baño de mujeres

Breve espacio

Si me tenías

Un buen perdedor

Cielo

Soldado del amor

Cuatro veces amor

Te extraño

Bella

Uno entre mil

No podrás

No hace falta

Para amarnos más

El privilegio de amar