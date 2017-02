Haitianos en Rosarito piden apoyo de las autoridades

ROSARITO, Baja California(GH)

La desesperanza embarga a un grupo de aproximadamente 70 haitianos que se encuentran en Rosarito, quienes no tienen en dónde pernoctar luego de que el ex sacerdote católico Raymundo Figueroa mejor conocido como “el padre rebelde”, pidiera que abandonaran la Casa de la Misericordia, donde prestaba alojamiento desde noviembre pasado.



Rony Faide, uno de los afectados, detalló que ya les cortaron el suministro de luz y agua de la casa y que no saben a dónde ir ni qué hacer, pues no han tenido acercamiento con las autoridades para que les ayuden mientras logran regularizar su situación.



Dijo que con lo que ocurre en Estados Unidos con las políticas del nuevo presidente Donald Trump, están pensando en quedarse a vivir en Baja California, pues han pasado un suplicio recorriendo más de 10 países para llegar hasta aquí, gastando lo que tenían de dinero, por lo que no quieren arriesgarse a una deportación.



Por lo pronto, la mayoría de ellos están desempleados y sin dinero, por eso piden ayuda ya que en los albergues de Tijuana no hay más espacios y eso les preocupa porque no saben dónde dormirán y qué comerán insistió, mientras su situación se regulariza.



Faide acompañado por mujeres y niños que están en el mismo lugar denota la desesperación por lo que les ocurrirá en unas horas, por ello pide la ayuda comunitaria que les permita encontrar un alojamiento, pues “no sabemos qué hacer ahora”.