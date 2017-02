Retoman mesa de diálogo manifestantes y Congreso

MEXICALI, Baja California(GH)

Arranca el tercer intento de reunión para el análisis del pliego petitorio entre Diputados y manifestantes.La diputada y presidente de la Junta de Coordinación Política, Claudia Josefina Agatón comenzó anunciando qué hay voluntad política y que no existe interés en retirarlos del plantón, solo pidió no bloquear los accesos a los trabajadores y ciudadanía en general."No tenemos objeción en abordar cualquiera tema", declaró.Para comenzar los trabajos, los manifestantes pidieron primero que los diputados se pronunciaran sobre los actos de uso de la fuerza pública en el desalojo de Palacio Municipal y de el hecho de detenciones de manifestantes.El primero en tomar la palabra fue el diputado Carlos Torres Torres del PAN para pedir que las posturas fueran el último punto a abordar.La manifestante Marcela Saguichi declaró que no es por imposición pero que los recientes acontecimientos lo vuelven tema toral.Miguel Ángel García Leyva comentó que ya fueron tres veces que los diputados "los dejaron plantados porque no habían sido convocados" pero que ahora la Jucopo tienen que emitir primero la postura a los actos violentos del lunes y comenzar con el análisis del pliego petitorio.El Presidente del congreso Ignacio García Dworak comenzó a leer el documento respuesta al pliego petitorio.Donde destacan puntos como el tema del aprovechamiento del agua donde acordaron mesas de diálogo con la comisión nacional del agua, y que se emitió un exhorto al organismo de la Cuenca de agua de Baja California para que informe el tema de la cervecera Constellation Brands.El tema de los gasolinazos con un exhorto a la federación, el punto de acuerdo para que paguen los sueldos a los maestros interinos, la eliminación del fuero y la revocación de mandato.Posteriormente emitieron los posicionamientos.Job Montoya Gaciola, diputado de Movimiento Ciudadano se pronunció a favor de las manifestaciones pacíficas y reprobó la violencia y que impere el diálogo para generar acuerdos.Jorge Eugenio Núñez Lozano, diputado del PBC se pronunció a favor del diálogo, Catalino Zavala, diputado de Morena reprobó las agresiones contra los manifestantes, el diputado Ignacio García Dworak del PAN dijo que "duele" lo que sucedió a los manifestantes.La diputada Claudia Agatón del PT dijo que reprueban los hechos violento contra los manifestares y que debe existir un punto de acuerdo para la próxima sesión de congreso para que haya medidas sancionadoras a los directivos de seguridad pública estatal y municipal por ser hechos represivos.El diputado coordinador de la bancada del PAN, Carlos Torres Torres reconoció el esfuerzo del alcalde Gustavo Sánchez Vásquez para realizar decenas de reuniones de trabajo y con disposición al diálogo.Agregó que todos tienes derecho de expresarse y marchar pero acompañada de respeto a terceros y libre tránsito de personas.La diputada del PRD, Rocío López Gorosave condenó los hechos de violencia generados el lunes y se puso a disposición de los ciudadanos para ayudar a presentar las denuncias necesarias.Los manifestantes abuchearon la postura de Carlos Torres Torres y afirmaron que las acciones policiacas de los policías se encontraban fuera de los lineamientos de Calea.Reiteraron que hubo abuso de autoridad comandado por Alonso Ulises Méndez, director de seguridad pública municipal y encabezado por el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.Los voceros y manifestantes presentes declararon no estar de acuerdo con los posicionamientos por falta de puntualizada y apoyo positivo o negativo hacía los manifestantes.