Cabildo sin definir fecha sobre alza al transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

A pesar que los transportistas continúan realizando cobros indebidos en la tarifa, no será hasta finales del presente mes cuando el Colegio de Economistas entregue un avance del estudio que realizan para determinar el incremento justo en el precio, informó el regidor y presidente de la Comisión de Transporte, Arnulfo Guerrero León.



Dijo que al momento no existe una fecha exacta debido a que son distintas rutas las que se tienen que tomar en cuenta.



“No es un trabajo fácil el determinar una tarifa, no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, tenemos que darle tiempo de que sean agotadas las variables y que el Colegio nos pueda ayudar con esto”, expresó.



El estudio conforma tres etapas, apuntó, la primera el análisis de la tarifa emergente, después la definición de la tarifa de acuerdo con la ruta y el servicio otorgado, y por último, el modelo por el cual se va a actualizar el tema tarifario.



Sobre las amenazas de los transportistas que de no obtener una respuesta pronta, saldrán a la calle a manifestarse o realizar bloqueos, dijo que evitarán que esto suceda a través de reuniones.



El secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, dijo que han registrado mil 212 infracciones por el alza indebida en la tarifa del transporte, lo que ha generado un recurso de más de 850 mil pesos, dinero que va a las arcas del XXII Ayuntamiento de Tijuana.



Recomendó a la población pagar la tarifa exacta y en caso que el chofer de la unidad les exija un incremento, denunciarlo y grabarlo para que la autoridad haga lo necesario.