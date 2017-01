SSPM exhorta a la ciudadanía a no meterse al mar por marea alta

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante la presencia de precipitaciones pluviales en el municipio, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (SSPM), a través de la División de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos, exhorta a la ciudadanía a abstenerse de meterse a nadar a las playas de la ciudad, para prevenir riesgos.



El capitán Juan Hernández Liñán, jefe de dicha División de Rescate Acuático, refirió que el equipo de salvavidas estará realizando recorridos para hacer del conocimiento a la ciudadanía que no ingrese al océano, sobre todo a quienes practican ”surf”, que al ver alto oleaje se introducen al mar.



Refirió que, conforme a los parámetros que maneja la Secretaría de Salud estatal, instancia a quien compete por Ley la vigilancia sanitaria en las playas, se considera que cuando llueve ocurre arrastre de basura y otros sólidos, por ello no debe descartarse algún tipo de riesgo para la gente.



Reiteró que la SSPM hace un llamado a la ciudadanía en general, a que por lo menos los próximos 3 días no se introduzcan en el mar, aunque este periodo se puede extender ante las condiciones climatológicas que prevalezcan.



Expuso que este día la marea amaneció muy alta y hay pocas personas que visitan la costa, y que la ciudadanía puede llamar al número de emergencias 9-1-1 cuando exista una situación de riesgo o ante una emergencia.